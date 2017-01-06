İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şöyle:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 07.10 Bostancı-Kartal/Yalova, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08.30 Armutlu-Yenikapı-Kadıköy ve Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma ile 14.30 Yalova-Tuzla-Kartal deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş hattında işletilen deniz otobüsünün saat 06.30'da başlaması gereken seferi de yapılamadı.