İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07:45'teki Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü seferi, 07:50'deki Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü ve 08:30'daki Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü seferleri iptal edildi.

BUDO'da ise;

Saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul(Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 07.30, Bursa (Mudanya)-Armutlu(İhlas) 09.00, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 09.30 ve Armutlu(İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu. Saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul(Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.