İDO bazı seferlerini iptal etti

İstanbul Deniz Otobüsleri'nden (İDO) yapılan açıklamaya göre, 18.30 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot ile 18.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 18.45 Bostancı- Yenikapı-Bandırma, 19.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş ve 21.15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü seferleri yapılamayacak.



Şirketin yarınki 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü ve 07.00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot seferi de iptal edildi.



İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem-Sirkeci ile Eskihisar-Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz şekilde yapılmaya devam ediyor.