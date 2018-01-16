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İdlib’te yetki Türkiye’nin

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye’den İdlib’teki güvenlik noktalarını bir an önce tamamlamasını istedi.

16 Ocak 2018 Salı 03:25
İdlib’te yetki Türkiye’nin

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye’den İdlib’teki güvenlik noktalarını bir an önce tamamlamasını istedi. Rus bakan, “Türk meslektaşlarımıza güvenerekten İdlib’te kararlaştırılan kontrol noktalarını bir an önce oluşturmalarını bekliyoruz. Astana mutabakatına göre İdlib güvenlikli bölgesinde 20 kontrol noktası kurulacaktı. Bunu da Türkiye üstlendi. Ancak şu ana kadar sadece 3 kontrol noktası oluşturuldu. Türkiye’den kalan 17 nokta için çalışmaların hızlandırılacağı sözünü aldık. Böylece İdlib daha güvenli ve huzurlu bir bölge olacaktır” diye konuştu.

Lavrov, Afrin konusunda da “ABD’nin ultimatom benzeri ordu kurulmasına yönelik projesi, Türkiye ile Kürtler arasındaki ilişkilerde problem oluşturabilir ve Afrin’deki durumun yatıştırılmasına yardımcı olmaz. Afrin’deki amacımız tümüyle bir ateşkes sağlanmasıdır. Son günlerde Rusya, Türkiye ve İran’ın Suriye’ye barışı getirmek için yürüttükleri çabaları baltalamak için bir dizi provokasyonlar yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 03:25
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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