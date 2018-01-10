İdlib’te İrancı gruplar muhaliflerle çatışıyor

İran destekli gruplar ile Esed rejimi karşıtı gruplar arasındaki çatışmalar, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içindeki Ebu Zuhur havalimanı çevresinde yoğunlaştı. İran kontrolündeki güçler, güneyden Ebu Zuhur havalimanı çevresindeki muhaliflere karadan yoğun saldırılar düzenliyor. Rusya, Esed rejimi ile İranlı yetkililerin komuta ettiği Afgan güçleri son 2 günde Sincar beldesinden havalimanına doğru ilerledi.



12 BİN SİVİL GÖÇ ETTİ



İdlib bölgesinde hava saldırıları ve şiddetli çatışmalar nedeniyle son haftalarda 12 bin aile nispeten güvenli buldukları İdlib’in kuzeyine yanı Türkiye sınırına göç etti. Canlarını kurtarmak için kaçan siviller soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi yaşıyor.