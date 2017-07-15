İdlib’te fırında çıkan yangını İHH ekipleri söndürdü

Suriye’nin İdlib iline bağlı Sarmada ilçesinde elektrik kaçağı nedeniyle ticari bir fırında yangın çıktı. Alevlerin çevredeki binalara sıçramasıyla büyüyen yangına İHH Acil Yardım ekipleri müdahale etti.

Konuyla alakalı bilgi veren İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Medya Sorumlusu Selim Tosun, " Bölgede oluşturduğumuz Acil Yardım ekibimiz sayesinde Suriye’nin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangın, deprem, hava saldırısı ve trafik kazası gibi olaylara kısa süre içerisinde müdahale ediyoruz. Son olarak Sarmada ilçesinde ticari bir fırında elektrik kaçağı nedeniyle çıkan yangın ekiplerimiz tarafından söndürüldü. Yangının çevre binalara sıçraması nedeniyle evlerinde mahsur kalan insanlarında güvenli bir şekilde tahliyelerini sağladık. Çok şükür bu yangın herhangi bir can kaybı yaşanmadı.’’ dedi.

Suriye içerisinde sivil savunma alanında çalışmaların çok büyük önem taşıdığını belirten Tosun, "Suriye’de 6 yılı aşkın bir süredir devam eden mevcut durumdan kaynaklı olarak ilk yardım konusunda müdahale edebilecek yeterliliğe sahip sivil savunma ekiplerinin kurulması büyük önem taşıyor. Çünkü herhangi bir saldırı, kaza veya doğal afet durumunda insanların can güvenliğini emanet edebilecekleri bilgi ve tecrübeye sahip kişilere ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle Acil Yardım ekibimiz Suriye’nin hemen her noktasında ilk yardım gerektiren olaylara müdahale ederek büyük bir açığı kapatmış oluyor.’’ diye konuştu.