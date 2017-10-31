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İdlib'te bombalı araç ele geçirildi

İdlib'te park halinde bomba yüklü bir araç Muhalif birimleri tarafından ele geçirildi.

31 Ekim 2017 Salı 20:38
İdlib'te bombalı araç ele geçirildi

Muhaliflerin kontrol bölgesinde olan İdlib'in Emin Ed-Devle kavşağında patlayıcı bomba yüklü bir araç ele geçirildi.

Haberi İdlib'te yayın yapan İBA ajansı duyurdu. Araçta incelemelerde bulunan İdlib'e bağlı Emniyet birimleri jeep tarzındaki aracın kapı kaplamaları, koltuk altlarıda dahil olmak üzere aracın gizli bölmelerinin tamamına patlayıcı yerleştirildiğini bildirdi.

Son zamanlarda patlayıcı yüklü araçlarla ve kemerlerle bölgede yer alan Heyet Tahrir'uş Şam liderleri ve İlim ehline yönelik suikas girişimlerinin çoğalmasının ardından İdlib Emniyet birimleri şehire giren her türlü aracı kontrolden geçirerek ve rutin aramalar yaparak şehre girişine müsade ediyor.

Patlayıcı yüklü araç ele geçirilden sonra yol trafiğe kapatılarak araç içerisinden patlayıcıları sökmek üzere uzman bir ekip gelerek incelemerde bulundu geniş güvenlik önlemleri alınarak araçta yer alan patlayıcılar etkisiz hale getirildi.

ıslahhaber 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 20:38
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