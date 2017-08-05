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İdlib’i Musul’a çevirecekler

Suriye’de taraflar artık kartlarını açık oynarken İdlib’deki yaşananlar “Suriye’de yeni Musul” korkusunu gündeme getiriyor.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 11:10
İdlib’i Musul’a çevirecekler

Birleşik bir yapılanma olan Heyeti Tahrir Şam (HTŞ) ile ülkenin büyük gruplarından Ahraru’ş Şam arasında yaşanan çatışma süreci şimdilik bitse de ABD HTŞ’nin içindeki eski Nusra Cephesi savaşçılarını bahane ederek İdlib’e saldırı işareti verdi.

Kuşatma altındaki bölgelerden ve çatışma alanlarından çıkarak İdlib'e gelen yüz binlerce iç mültecinin son sığınağı olan İdlib’e saldırı ağır insani dramların yaşanması anlamına geliyor. Öte yandan İdlib’de ana ağırlık HTŞ’de olsa da tek grup HTŞ değil. Bölgede Ahraru’ş Şam, Ceyş’ül İzze, Ceyş’ül Nasır, Ceyş’ül Cünne, Feylaku’ş Şam gibi muhalif gruplar da varlığını sürdürüyor.

TELAFER'İ YAKACAKLAR

Musul ve Rakka’yı DEAŞ teröründen temizleme iddiasıyla yakıp yıkan Amerika, Irak ordusu ve Haşdi Şabi teröristleri gözünü Türkmen yurdu Telafer’e dikti. Amerika’nın iki günde yaptığı bombardımanda 30 sivil hayatını kaybetti. İç savaş öncesi 600 bin sivilin yaşadığı Telafer son saldırılarla hayalet kente döndü.

Musul ve Rakka’yı harabeye çeviren ABD güçleri ve müttefiki terör örgütleri Telafer’e saldırı başlattı. Telafer’e 2 günde atılan bombalarla 30 sivil hayatını kaybetti. Nüfusunun tamamı Türkmenlerden oluşan Telafer kenti Irak’ın Suriye’ye açılan kapısı olma özelliği taşıyor. 600 bin nüfusa sahip Türkmen kenti büyük oranda boşaldı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 11:10
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