İdlib'i Musul'a çevirecekler!

Humeymim Askeri Üssü tarafından yapılan açıklamada ‘Nusret Cephesi gibi terör örgütlerinin kenti ele geçirmesi halinde en büyük kayba yerel sivillerin uğrayacağı’ savunuldu.

İdlib’in alınacağı yönündeki açıklamanın Heyet Tahrir Eş Şam ve Ahraruş Şam arasındaki iç çatışmaların devam ettiği süreçte gelmesi dikkat çekti.

Humeymim Rus Askeri Üssünün sosyal medya hesabından yapılan İdlib’le ilgili bir önceki açıklamada ise ‘İdlib’in kaderinin de Musul gibi olacağı’ iddia edilmişti.