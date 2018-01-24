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İdlib’e hava saldırıları sürüyor: 8 ölü 12 yaralı

Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesine düzenlenen hava saldırısında 4'ü kadın ve çocuk, 8 sivil hayatını kaybetti, en az 12 sivil yaralandı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 21:18
İdlib’e hava saldırıları sürüyor: 8 ölü 12 yaralı

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saldırı, Rus uçakları tarafından İdlib’in güneybatısındaki Bisenkera köyüne vakum bombası ile düzenlendi. 8 sivil öldü. 12'den fazla sivil yaralandı." dedi.

Hac Yusuf, "Rus uçakları, saldırılarda kullanılması uluslararası anlaşmalarla yasaklanmış olan vakum bombası kullandı. Hava saldırılarında hayatını kaybedenlerden 4'ü kadın ve çocuk." şeklinde konuştu.

Sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini ifade eden Hac Yusuf, yaralıların bölgedeki sağlık merkezlerine götürüldüğünü söyledi.

EN AZ 135 SİVİL ÖLDÜ

İdlib gerginliği azaltma bölgesine son bir buçuk ayda yoğunlaşan hava saldırılarında en az 135 sivil öldü, 265'den fazla sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırındaki İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölge, halen Esed rejimi ve zaman zaman Rusya’nın saldırılarına maruz kalıyor.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 21:18
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