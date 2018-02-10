İdlib'e girmek üzereler... Saldırıyorlar...

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İdlib'in güneydoğu kırsalındaki bölgede DEAŞ ile muhalifler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Kaynaklar, DEAŞ'in bu sabah İdlib kırsalındaki Umm Halahil köyüne yönelik gerçekleştirdiği ilerleme girişimin muhaliflerce geri püskürtüldü aktarırken, sabah saatlerinden bu yana DEAŞ ile Tahriru'ş Şam Heyeti (HTŞ) öncülüğündeki muhalifler arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda örgütün herhangi bir ilerleme kaydedemediğini bildiriyor.

Geçtiğimiz sene Ekim ayında Hama doğu kırsalındaki Ukayribat bölgesinde kuşatma altında olan DEAŞ, Rusya ve İran destekli rejim koalisyonu tarafından açılan koridorla muhaliflerin kontrolündeki bölgelere geçiş yapmış, geniş bir alanı muhaliflerden ele geçirmişti.

Hama doğu kırsalında kuşatma altında olan DEAŞ, geçtiğimiz gün tekrar rejim koalisyonu tarafından açılan koridorla İdlib'in güneyindeki muhaliflerin kontrolündeki bölgelere sızma girişiminde bulunmuştu.

Bölgede terör örgütü DEAŞ'in sızma girişimlerinin halen devam ettiği bildirilirken, muhaliflerin örgütün sızma girişimine şiddetli karşılık verdiği ifade ediliyor.

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