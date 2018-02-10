Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İdlib'e girmek üzereler... Saldırıyorlar...

İdlib kırsalındaki bölgede terör örgütü DEAŞ ile muhalifler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 18:56
İdlib'e girmek üzereler... Saldırıyorlar...

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İdlib'in güneydoğu kırsalındaki bölgede DEAŞ ile muhalifler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Kaynaklar, DEAŞ'in bu sabah İdlib kırsalındaki Umm Halahil köyüne yönelik gerçekleştirdiği ilerleme girişimin muhaliflerce geri püskürtüldü aktarırken, sabah saatlerinden bu yana DEAŞ ile Tahriru'ş Şam Heyeti (HTŞ) öncülüğündeki muhalifler arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda örgütün herhangi bir ilerleme kaydedemediğini bildiriyor.

Geçtiğimiz sene Ekim ayında Hama doğu kırsalındaki Ukayribat bölgesinde kuşatma altında olan DEAŞ, Rusya ve İran destekli rejim koalisyonu tarafından açılan koridorla muhaliflerin kontrolündeki bölgelere geçiş yapmış, geniş bir alanı muhaliflerden ele geçirmişti.

Hama doğu kırsalında kuşatma altında olan DEAŞ, geçtiğimiz gün tekrar rejim koalisyonu tarafından açılan koridorla İdlib'in güneyindeki muhaliflerin kontrolündeki bölgelere sızma girişiminde bulunmuştu.

Bölgede terör örgütü DEAŞ'in sızma girişimlerinin halen devam ettiği bildirilirken, muhaliflerin örgütün sızma girişimine şiddetli karşılık verdiği ifade ediliyor.

MepaNews

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 18:56
  1. DEAŞ
  2. İdlib
  3. Tahriru'ş Şam Heyeti
  4. Hama doğu

YORUM YAZ

  • Deli DumrulDeli Dumrul1 sa önce
    Ulan bu deaş mıdır ne karın ağrısıdır. ypgsi deaşı da yetti artık. Topunun Allah cezasını versin. Zaman size hiç gülmeyecek. Rabbimin vadettiği günde ne bunlar ne onlar. Zaman her zaman Türk milleti lehineydi. Seyredin ve görün.
  • İkraİkra1 sa önce
    Bir cephede idlip e acilmasinin zamani gelmustir..gonulluler haziriz..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Buz tutan Çıldır Gölü'nde 'kış şöleni'ne yoğun ilgi
  1. Buz tutan Çıldır Gölü'nde 'kış..
  2. Siyaset dahisi Sultan II...
  3. Neymar atıyor PSG kazanıyor!
  4. Fransa bölünmeye gidiyor! Bağımsızlık..
  5. İlk altın madalya İsveç'li sporcunun
  6. Rıza Çalımbay'dan çarpıcı açıklamalar!..
  7. Şehitlere saygısını böyle gösterdi
  8. "İnsanları kurtarıyorum, seni..
  9. Hakan'lı Milan'dan farklı galibiyet!
  10. NASA uyardı... Yakından geçecek...
  11. Rıdvan Dilmen'den flaş açıklama:..
  12. Memurlara artık para değil yemek..
  13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlber..
  14. O ülkede darbeciler parti binasını bastı
  15. O ülkede ilk Doğalgaz anlaşması..
  16. O ülkeye 30 günlüğüne vizesiz..
  17. Vali yardımcısı toprağa verildi
  18. Kardinal konuştu... Herşeyi itiraf..
  19. Bir ülkeden Türkiye'ye Zeytin Dalı..
  20. Korkuya kapıldı... Başörtüsü..
Suudi Arabistan’dan flaş açıklama… ‘Hava saldırılarını kınıyoruz’
Suudi Arabistan’dan flaş açıklama… ‘Hava saldırılarını kınıyoruz’
Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
Diyanet harekete geçti, her sınıfta olacak! Yeni dönem başlıyor
Diyanet harekete geçti, her sınıfta olacak! Yeni dönem başlıyor
Tabipler Birliğini topa tutup istifa etti
Tabipler Birliğini topa tutup istifa etti
Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
Fatih Altaylı'dan flaş 'şerefsiz' çıkışı
Fatih Altaylı'dan flaş 'şerefsiz' çıkışı
Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması