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İdlib'deki Gözlem Noktası havadan görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Astana mutabakatı kapsamında İdlib bölgesinde oluşturulan 1 numaralı Gözlem Noktasının havadan çekilmiş görüntülerini  sosyal medyadan paylaşılan yıl başı klibinde kullandı.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:24
İdlib'deki Gözlem Noktası havadan görüntülendi

TSK'dan bölgedeki faaliyetlerle ilgili en son yapılan açıklamada, Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla belirlenen Gerginliği Azaltma Bölgelerinden biri olan İdlib bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görevini sürdürdü. Bu kapsamda 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde ise 3 Numaralı Gözlem Noktası tesis edildi. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildi" denildi.  Türk Silahlı Kuvvetlerinin unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürdüğü hatırlatıldı.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 14:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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