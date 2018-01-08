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İdlib'deki bombardımanda yine siviller öldürüldü!

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'te sivil yerleşimlere gece düzenlenen hava saldırılarında 24 sivil öldü.

08 Ocak 2018 Pazartesi 11:05
İdlib'deki bombardımanda yine siviller öldürüldü!

Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesinde gece yapılan hava saldırılarında 24 sivil hayatını kaybetti.   

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, askeri muhalif ve rejim karşıtı grupların kontrolündeki İdlib ilinin Kın Safra, Şeyh Ahmet, Kefrenbil, El Gadfe, Ken Sfra ve Falul köyleri gece boyunca çok sayıda hava saldırısının hedefi oldu.

Hava saldırıları sonucu, Falul'da 12, Kefrenbil'de 3, Şeyh Ahmet'te 3, el Gadfe ve Ken Safra köylerinde toplamda 4 ve Ebu Zuhur beldesinde 2 sivil yaşamını yitirdi.

Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını bitirdi. Yaralılar İdlib'deki hastanelere götürüldü.

İdlib gerginliği azaltma bölgesine son 3 haftada yoğunlaşan hava  saldırılarında 90'ın üzerinde sivil öldü, 200'den fazla sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırındaki İdlib ili, 4-5 Mayıs  2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak  rejim güçleri ve zaman zaman Rusya’nın ihlalleri devam etmişti.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 11:05
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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