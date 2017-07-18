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İdlib'de yerel seçim yapıldı

Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib ilinin Serakib ilçesinde muhaliflerin kontrolündeki bölgede yapılan yerel seçime, iç savaş süresince ilk defa kadınlar da katılıyor.

18 Temmuz 2017 Salı 19:07
İdlib'de yerel seçim yapıldı

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki İdlib'in Serakib ilçesinde, yerel yönetim seçimi yapılıyor.

İlçe seçim kurulu üyesi Muhammet Selami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bölgede ilk defa özgür seçimler yapıldı." dedi.

Seçimi, Suriye Geçici Hükümeti desteğiyle düzenlediklerini ifade eden Selami, "Serakib'de 45 bin kişi yaşıyor. Burada 8 farklı noktada seçim yapıyoruz. 08.00'de oy verme işlemi başladı. 20.00'de bitecek." diye konuştu.

Selami, iç savaş boyunca kadınların oy kullanabildiği ve aday olabildiği ilk seçim olduğunu vurgulayarak, ilçe merkezinde ve köylerde yaşayan 4 bin 500'den fazla kişinin oy kullandığını bildirdi.

Seçime 5'i erkek, 3'ü kadın 8 adayın katıldığını belirten Selami, "4 bin 500 kişi ilk defa kendi seçimleri doğrultusunda oy kullanıyor. Oy verme süresi bittiğinde hemen sayımlara başlayacağız." dedi.

Oy kullanan ilçe sakini Abdulillah Barış da "55 yaşındayım. 20'den fazla seçime katıldım. İlk defa özgürce oy kullandım." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 19:07
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