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İdlib'de yeni hükümet kuruldu

Suriye’nin kuzeyindeki özgürleştirilmiş bölgelerin idaresini sağlayacak yeni ‘Sivil Hükumet’ kuruldu.

03 Kasım 2017 Cuma 16:05
İdlib'de yeni hükümet kuruldu

Suriye’nin kuzeyindeki özgürleştirilmiş bölgelerin idaresini sağlayacak yeni ‘Sivil Hükumet’ kuruldu. İdlib ve çevresindeki idari işleri yürütecek Hükumete Dr. Muhammed El Şeyh liderlik yapıyor.

On The Ground News Genel Yayın Yönetmeni Bilal Abdulkerim, Suriye – Türkiye sınırındaki Babul Heva’da ilan edilen Hükumetin kuruluş oturumundan aktardı.

Suriye’deki dini, akademik ve farklı çevrelerden birçok önemli ismin katılımıyla ilan edilen yeni Hükumette Esed ailesinden bir ismin yer almadığına dikkat çekildi.

Yeni Sivil Hükumetin Lideri Dr. Muhammed El Şeyh ile kısa bir röportaj gerçekleştiren Bilal Abdulkerim, Suriye’de uzun süredir ilk defa yönetimde Esed ailesinden birinin bulunmadığının altını çizerek El Şeyh’in ve diğer insanların ne hissettiğini sordu.

‘Hissiyatım, 7 yıldır acı çeken tüm Suriye halkının hissettiğidir’ ifadeleriyle söze başlayan Dr. Muhammed El Şeyh, ‘Suriyeliler, kendilerini temsil edecek ve kendilerine hizmet edecek bir Hükumet istiyorlar’ dedi.

Dr. El Şeyh: “Ve inşallah, bu Hükumet, fasid bir Rejime karşı devrim gerçekleştirmiş ve bir mümessile ihtiyaç duyan tüm Suriye halkının görmeyi temenni ettiği Hükumet olacaktır. Velev ki bu temsiiliyet bir Hükumet ya da bir liderlik tarafından sağlansın; halkın umduğu şey bir koruyucudur. Halk için bir referans olmayı, onlara hizmet etmeyi, fesattan ve iltimastan kurtarmayı; onlara hakikaten hizmet etmeyi ve onları temsil etmeyi temenni ediyoruz.”

Suriye’deki tüm askeri gruplardan bağımsız olarak kurulan yeni Hükumetin ‘gerçekten bağımsız’ olup olmadığını soran Bilal Abdulkerim, mikrofonu Dr. Muhammed El Şeyh’e uzattı:

“Her şeyden önce, biz bir emanet yüklendik ve Allah Azze ve Cel katında hesaba çekileceğiz. Allah bana demeyecek ki: Emanet yüklendiğinde niye şöyle şöyle yapmadın? Bu yüzden, hesaba çekilecek kişi benim ve inşallah müstakil kalmaya devam edeceğiz yani hiçbir taraftan gelen baskılara tolerans göstermeyeceğiz. Hükumeti yürütmekle mesulüz ve ben de bu Hükumetin Reisiyim. İnşallah bağımsız bir şekilde çalışacağız ve halka hizmet etmesi için görevlere liyakat sahibi kişileri getireceğiz.”

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 16:05
  1. Suriye
  2. Dr. El Şeyh
  3. El Şeyh

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