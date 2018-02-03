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İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!

Suriye'nin İdlib kentinde düşürülen savaş uçağının Rusya'ya ait olduğu açıklandı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 19:01
İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!

Suriye'de muhaliflerin, İdlib ilinin doğu kırsalında bir savaş uçağını düşürdüğü belirtildi.

AA muhabirlerinin edindiği bilgiye göre, İdlib ilinin doğu kırsalı ve güneyine saldırı düzenlemeye çalışan Esed rejimine ait bir savaş uçağı, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Nasır Ordusu tarafından vuruldu.

Nasır Ordusu'nun sözcüsü Muhammet Raşid, AA muhabirine, Esed rejimine ait Su 25 tipi savaş uçağını, İdlib'in doğu kırsalındaki Serakib ilçesinde saldırı düzenlediği anda uçak savarlar ile düşürdüklerini söyledi.

Raşid, bölgede savaş uçaklarının haftalardır saldırı düzenlediğini ifade etti.

RUSYA: UÇAK BİZİM...

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib’de muhalifler tarafından düşürülen uçağın Rus uçağı olduğunu ve uçaktaki pilotun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İdlib’de bulunan gerilimi azaltma bölgesi üzerinde uçuş yapan Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi.

Rus pilotun uçak düşmeden önce kendini fırlatmayı başardığı ifade edilen açıklamada, pilotun El Nusra tarafından kontrol edilen bölgede girdiği çatışmada hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, Suriye'nin İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinin garantörleri Rusya ve Türkiye arasında pilotun naaşının teslim alınması için çalışmaların yürütüldüğü bilgisine yer verildi.

Suriyeli kaynaklardan gelen ilk bilgilerde, İdlib'de düşürülen uçağın Esed rejimine ait olduğu iddia edilmişti.

 

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 19:01
  1. SURİYE
  2. SU 25

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  • TrakyalıTrakyalı1 sa önce
    Esek(d) serüveni nezaman sonlanır bunu russlar-amerikalilar karar verir..
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