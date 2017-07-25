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İdlib'de Rejim hücreleri bulundu

Bu sabahtan itibaren Heyetül Tahrir'i Şam muhaliflerinin eline geçen İdlib'de Esed rejimine ait hücre eve baskın düzenlendi.

25 Temmuz 2017 Salı 18:22
İdlib'de Rejim hücreleri bulundu

YENİAKİT.COM.TR - Muhalifler baskın düzenlediği hücrelerde çok sayıda Esed ajanı tutuklandı. 

Dün gerçekleşen Majd Hastanesi yakınındakibombalı saldırıyı'da ele geçirilen ajanların gerçekleştiği öğrenildi. 

idlib'de dün gerçekeleşen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 18:22
  1. İDLİB
  2. Muhalifler
  3. Majd Hastanesi
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