İdlib'de Memurların sigara içmesi yasaklandı
Suriye'nin İdlib kentinde kontrolü ele alan Heyetül Tahrir-i şam muhalifleri Memurların görevi başında sigara içmesini yasakladı.10 Ağustos 2017 Perşembe 20:46
YENİAKİT.COM.TR - Kısa zaman önce yaşanan çatışmalarla Heyetül Tahrir-i Şam'ın kontrolüne geçen İdlib'de yeni kararlar alınmaya devam ediyor.
Heyetül Tahrir al-Sham Muhalifleri devriye memurlarının ve kontrol noktalarında çalışanların sigara içmelerini yasakladı.
İdlib'de halk tarafından daha önce Memurların sigara içmesi şikayeti bulunuyordu.
İşte alınan kararın resmi belgesi;
Kaynak: www.yeniakit.com.tr