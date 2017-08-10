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İdlib'de Memurların sigara içmesi yasaklandı

Suriye'nin İdlib kentinde kontrolü ele alan Heyetül Tahrir-i şam muhalifleri Memurların görevi başında sigara içmesini yasakladı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 20:46
İdlib'de Memurların sigara içmesi yasaklandı

YENİAKİT.COM.TR - Kısa zaman önce yaşanan çatışmalarla Heyetül Tahrir-i Şam'ın kontrolüne geçen İdlib'de yeni kararlar alınmaya devam ediyor. 

Heyetül Tahrir al-Sham Muhalifleri devriye memurlarının ve kontrol noktalarında çalışanların sigara içmelerini yasakladı. 

İdlib'de halk tarafından daha önce Memurların sigara içmesi şikayeti bulunuyordu. 

İşte alınan kararın resmi belgesi;  

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 20:46
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