İdlib'de karşı saldırı başladı

Rejimin İdlib'in güneyindeki ilerleyişini durdurmak isteyen muhaliflerin karşı saldırıya geçtiği bildiriliyor.

Rusya ve İran tarafından desteklenen rejim güçlerinin bir süredir devam ettirdiği ve hedefinde İdlib'deki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı olan saldırılar sürerken, belli bölgelerden kontrollü bir şekilde geri çekilen muhalifler rejime bağlı güçlere yönelik karşı saldırılar başlattı.

Rejime bağlı güçlerin Rusya'nın hava desteğiyle Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na yaklaşması sonrasında bölgeye yapılan askeri sevkiyatları artıran muhalifler, rejimin ele geçirdiği bölgeleri geri almak için yeni bir operasyon odası kurarak karşı saldırı başlatıldığını açıkladı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre rejim karşıtı muhaliflerin dün yoğunlaşan karşı saldırıları sebebiyle rejim bağlı güçler İdlib'in güneyinde kontrol altına aldıkları belli bölgelerden geri çekilmek zorunda kalırken, çok sayıda da zayiat verdiler.

Kaynaklar, muhaliflerin başlattığı askeri operasyonun Hama kuzey kırsalıyla İdlib'in güney kırsalını kapsadığını ifade ediyor.

Mepanews