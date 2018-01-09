İdlib'de gövde gösterisi... Askeri birlik yolladılar

Esed Rejiminin son günlerde İdlib’teki ilerleyişini sürdürmesi, Sünni Muhalifleri ek önlemler almaya yöneltti.

Şii milislerce desteklenen Rejim unsurları, İdlib’in güneyindeki bazı köyleri ele geçirdi.

İdlib, Astana Görüşmelerinde çatışmasızlık-bölgeleri arasına alınsa da Rusya ve Rejim güçleri, aralarında sivil yaşam alanlarının da bulunduğu bölgeleri vurmaya devam ediyor.

Türkistan İslam Partisi tarafından yapılan açıklamada konvoyların Şam halkını desteklemek için güney İdlib kırsalında gittiği ifade edildi.

Açıklamada Türkistan İslam Partisinin ülkede Şam halkını desteklemek için bulunduğu vurgulandı.

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