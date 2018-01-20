İdlib'de eş zamanlı taarruz başladı

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK'ya karşı Türk ordusu ''Zeytin dalı'' harekatına başlarken Suriyeli muhaliflerde eş zamanlı olarak İdlib'de rejime karşı taarruza başladı.

Muhaliflerin operasyonu ile rejim tarafından işgal edilen kritik Ebu Zuhur askeri havalimanının güneyinde bulunan Suruc ve Rubeya köyleri özgürleştirildi.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr