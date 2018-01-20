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İdlib'de eş zamanlı taarruz başladı

Türkiye'nin Afrin'e ''Zeytin dalı'' operasyonunu başlatmasıyla birlikte İdlib'de muhaliflerde taarruza geçti.

20 Ocak 2018 Cumartesi 19:36
İdlib'de eş zamanlı taarruz başladı

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK'ya karşı Türk ordusu ''Zeytin dalı'' harekatına başlarken Suriyeli muhaliflerde eş zamanlı olarak İdlib'de rejime karşı taarruza başladı. 

Muhaliflerin operasyonu ile rejim tarafından işgal edilen kritik Ebu Zuhur askeri havalimanının güneyinde bulunan Suruc ve Rubeya köyleri özgürleştirildi. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 19:36
  1. idlib
  2. pkk
  3. Rubeya köyleri
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