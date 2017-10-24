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İdlib'de Doğu Guta protestosu

Suriye'nin İdlib iline bağlı Maaret Numan ilçesi sakinleri, Esed rejiminin Doğu Guta ablukasını kaldırması için eylem düzenledi.

24 Ekim 2017 Salı 17:21
İdlib'de Doğu Guta protestosu

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta kuşatmasını kaldırması için gösteri yapıldı.

İdlib gerginliği azaltma (çatışmasızlık) bölgesinde yer alan Maaret Numan ilçesi sakinleri, Doğu Guta'da son dönemde sıkılaşan ve bebek ölümlerine yol açan kuşatmaya tepki gösterdi.

Göstericiler, İngilizce ve Arapça ''Esed Guta'yı kuşatıyor'', "Guta'nın çocuklarını kurtarın'' ve ''Kuşatma korkakların işidir'' yazılı dövizler taşıdı.

"AÇLIKTAN ÖLEN BEBEKLER İÇİN BURADAYIZ"

Eylemcilerden Muhammed Abdullah, yaptığı açıklamada, "Doğu Guta'daki aktivistler kuşatmanın kaldırılması için dayanışma çağrısında bulundu. Biz de onlara destek amaçlı meydanlara çıktık. 5 yıldan beri kuşatma altında yaşayan halka destek olmak istiyoruz. Son günlerde açlıktan ölen bebekler için buradayız." dedi.

Doğu Guta'da yaşayan halkın sistematik şekilde aç bırakıldığını belirten Abdullah, "Yoğun bombardımana tutuluyor. Bunu durdurmak için bütün Suriyelilerin çalışması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ahmed El Kerimi de "Doğu Guta halkı 1850 günden fazla süredir kuşatma altında yaşıyor. Bugün onlarla dayanışma içinde olduğumuzu göstermek için eylem düzenliyoruz. Uluslararası topluma kuşatmanın kaldırılması için Esed rejimine baskı yapmaya çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

Doğu Guta'nın Merce ilçesinde dün bir grup aktivist düzenledikleri eylemde Suriyelilere dayanışma çağrısı yapmıştı.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), bugünkü raporunda başkent Şam’da Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta bölgesinde 5 yıldır uyguladığı kuşatma süresince en az 397 sivilin açlık ve ilaç eksikliğinden hayatını kaybettiğini bildirmişti. 

dünyabülteni 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 17:21
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