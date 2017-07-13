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İdlib’de çifte saldırı! Onlarca ölü ve yaralı var

İdlib’de patlayıcı yüklü iki motosiklet ile gerçekleştirilen intihar saldırısında Suriye’nin muhalif gruplarından Tahrir el Şam mensubu 12 kişi hayatını kaybetti.

13 Temmuz 2017 Perşembe 11:37
İdlib’de çifte saldırı! Onlarca ölü ve yaralı var

Suriye’nin İdlib kentinin doğu kısmında bulunan iplik fabrikası mıntıkasında Tahrir El Şam’ın kalabalık olarak bulunduğu sırada saldırı gerçekleştirildi. Motosikletlere yerleştirilen bombaların patlatılması sonucu Suriye Tahrir El Şam'a mensup 12 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 11:37
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  2. şam
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  • AltarAltar1 sa önce
    'hayatını kaybetti değil' ŞEHİT OLDU ONLAR- Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. BAKARA SURESİ 154. AYET
  • 15 temmuz milletin evlatları15 temmuz milletin evlatları1 sa önce
    ısid in işine benziyor.tahrir-i şam'a ALLAHyardım etsin.
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