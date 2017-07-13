İdlib’de çifte saldırı! Onlarca ölü ve yaralı var
İdlib’de patlayıcı yüklü iki motosiklet ile gerçekleştirilen intihar saldırısında Suriye’nin muhalif gruplarından Tahrir el Şam mensubu 12 kişi hayatını kaybetti.13 Temmuz 2017 Perşembe 11:37
Suriye’nin İdlib kentinin doğu kısmında bulunan iplik fabrikası mıntıkasında Tahrir El Şam’ın kalabalık olarak bulunduğu sırada saldırı gerçekleştirildi. Motosikletlere yerleştirilen bombaların patlatılması sonucu Suriye Tahrir El Şam'a mensup 12 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.