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İdlib'de bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda sivil ve muhaliflerden oluşan 7 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

22 Haziran 2017 Perşembe 10:05
İdlib'de bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in merkezinde, bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

İdlib sivil savunmasında görevli Abdurezzak Cubara yaptığı açıklamada, İdlib il merkezindeki Sıleybe Mahallesi'nde bomba yüklü bir motosikletin muhaliflerin güvenlik kontrol noktasının yakınında infilak ettirildiğini aktardı.

Cubara ''Görevliler motosikleti fark etti ancak araç kontrol noktasını geçer geçmez patladı. İlk belirlemelere göre, aralarında kontrol noktasındaki görevlilerin de bulunduğu 7 kişi öldü, 12 kişi yaralandı" dedi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldığını belirten Cubara, durumu ağır olan yaralıların bulunduğunu, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini kaydetti.

Görgü tanıklarından Ali Ebu Muhammed, saldırının akşam saatlerinde dükkanın önünde gerçekleştiğini söyledi. Ebu Muhammed, "Bomba ile sivil halkın canına ve malına zarar geldi. Allah şehit olanların şehadetini kabul etsin" diye konuştu.

İdlib'deki yetkililer olayın araştırıldığını bildirdi. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 10:05
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