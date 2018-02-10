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İdlib'de bir hain saldırı daha

İdlib'de merkezindeki bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

10 Şubat 2018 Cumartesi 14:54
İdlib'de bir hain saldırı daha

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib il merkezinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

İdlibsSivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, öğle saatlerinde kent merkezindeki "Saat Kavşağı" bölgesine yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu en az 7 sivilin hayatını kaybettiği ve 30 sivilin yaralandığını ifade etti.

OLAYI HENÜZ ÜSTLENEN ÜSTLENMEDİ.

Türkiye sınırında bulunan İdlib, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 4-5 Mayıs 2017'deki toplantıda, Türkiye, Rusya ve İran tarafından "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 14:54
  1. Kazakistan
  2. ASTANA
  3. suriye
  4. rusya

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