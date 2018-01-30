Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!

Türk askerinin İdlib'in kuzeyinde intikal halindeki konvoyuna teröristlerce saldırı düzenlendi. Bir askerimiz şehit oldu.

30 Ocak 2018 Salı 22:39
İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'in kuzeyinde intikal halinde olan TSK konvoyuna teröristlerin düzenlediği bombalı saldırı sonucu bir askerin şehit olduğunu, bir asker ve bir sivilin de yaralandığını duyurdu.

TSK'nın açıklaması şu şekilde:

İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, 30 Ocak 2018 tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoyumuza, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araç ile yapılan saldırı sonucu konvoyda görevli bir kahraman sivil görevli personelimiz şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır.

Saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Saygılarımızla…

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 22:39
  1. İdlib
  2. TSK
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz57 dk önce
    Allah rahmet eylesin vatan sagolsun ailesinin badi sagolsun allahdan sabir dileriz
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
  1. Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı:..
  2. Bakanlık'tan flaş Soçi açıklaması:..
  3. Apple'a büyük şok!
  4. İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!
  5. Sen de mi Müdür bey
  6. Cesur kız Tamimi İsrail'i fena..
  7. İşte 'Muhasebeci Kenan'ın maceraları
  8. Perinçek’ten Kılıçdaroğlu'na salvo!
  9. Kırık nasıl anlaşılır?
  10. Mehmetçik bir köyü daha aldı
  11. Denizli merkezli ‘Bylock’ operasyonu:..
  12. Avrupa borsaları düşüşle kapandı
  13. Şenol Güneş'in parmağı kırıldı
  14. Beyoğlu'nda ahşap binada yangın çıktı
  15. Ağaç budarken akıma kapılıp öldü
  16. Bangladeş Büyükelçisi'nden Rohingyalı..
  17. Toprağa gömülü 80 kilo uyuşturucu ele..
  18. Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku!
  19. Alemdağ Caddesi prestijine prestij..
  20. Vuslat Dergisi'nin kutlu yolculuğu..
MİT önemli bilgilere ulaştı! Teröristler Afrin'de...
MİT önemli bilgilere ulaştı! Teröristler Afrin'de...
Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
Afrin Harekatı hakkında skandal sözler!
Afrin Harekatı hakkında skandal sözler!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
Bakan Canikli şehit sayısını açıkladı
Bakan Canikli şehit sayısını açıkladı