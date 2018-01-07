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İdlib'de 4 ayrı patlama: 30 ölü, 70'in üzerinde yaralı!

Kent merkezinde meydana gelen 4 ayrı patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti, 70'in üzerinde kişi yaralandı

07 Ocak 2018 Pazar 22:13
İdlib'de 4 ayrı patlama: 30 ölü, 70'in üzerinde yaralı!

Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen 4 ayrı patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişinin hayatını kaybettiği, 70'in üzerinde kişinin yaralandığı belirtildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, il merkezinde park halindeki otomobillerin bulunduğu bölgede art arda 4 patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 70'ten fazla kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamalar nedeniyle çevredeki binalar da zarar gördü.

Yetkililer, patlamaların bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilmiş olabileceğini belirtiyor.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 22:13
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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