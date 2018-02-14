İdlib’de 300 bin sivil yer değiştirdi

HACI YAKIŞIKLI/ANKARA Akit’e konuşan AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, makamında ağırladığı Yeni Akit’e kurumun çalışmaları ve Suriye’de yaşanan insanlık dramı ile ilgili yapılan yardım faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. “Suriye krizinde en zor dönemlerden birini yaşıyoruz” diyen Güllüoğlu şunları söyledi: “Çünkü İdlib’de 15 Aralık’tan bugüne kadar 300 binden fazla insan yerinden edildi. 7 yıllık Suriye krizinin belli noktaları, belli tarihleri vardır. Krizin hakikaten zirve yaptığı dönemlerdir. Kobani olaylarından dolayı 3 günde 180 binden fazla insan göç etmişti. Dünyada böyle bir rekor böyle bir tablo tutuluyorsa en üstlerde yer alan bir durum bu. İdlib’de de 15 Aralık’tan bugüne kadar yaklaşık 2 aylık dönem içinde rejimin ve Rusya’nın güneyden saldırılarından dolayı 300 binden fazla insan yer değiştirdi. Bu da BM’nin rakamları. Yereldeki bazı yardım dernekleri bile yıllarca o insanlara yardım eden insanlar bile ofislerini evlerini taşımak durumunda kaldı. Hakikaten bu 7 yıllık dönem içindeki insani yardım açısından önemli bir dönemden geçiyoruz. Afrin’de operasyon bitmeden de ne zaman insani yardım çalışanlarının girmesi için uygun ortam olduysa, biz o zaman girmek için hazır olduğumuzu ifade ediyoruz.”

Daha önce Kızılay Genel Müdürlüğü görevi yaptığını, o dönemde Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında güvenlik sağlandığında bölgeye girdiklerini anlatan Mehmet Güllüoğlu, başlarından geçen ilginç bir olayı şöyle aktardı: “Cerablus’ta Fırat Kalkanı harekatı başladığında bize dediler ki; içerde hakikaten zor durumda olan insanlar var. Bunlar için sıcak yemek hizmeti verin. İlk tespit için geçtik. Birkaç gün sonra gittiğimizde dediler ki; ‘Sizler hakikaten mübarek insanlarsınız.’ ‘Niye?’ dedik. Çünkü yürüyerek geçtiğimiz yollarda 13 tane el yapımı bomba var. Bu örgütler böyle çalışıyor. Ama Fırat Kalkanını iyi bir yere geldi. Hastane inşaatı yapımı devam ediyor. Yüzlerce okulun tamiratı yapıldı. Tekrar okullarda eğitim veriliyor. 100’den fazla cami yeniden tamir edildi. 100 binden fazla insan köyüne dönmüş oldu Türkiye’den.”