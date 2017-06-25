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İdlib yine kana bulandı! Çok sayıda ölü var

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi İblib'te bomba yüklü bir aracı patlatıldığını, saldırıda 10 kişinin öldüğünü duyurdu.

25 Haziran 2017 Pazar 12:36
İdlib yine kana bulandı! Çok sayıda ölü var

Muhaliflerin kontrolü altında bulunan Suriye'nin İdlib kentinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Öte yandan cuma günü düzenlenen bir saldırıda ise 18 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 12:36
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