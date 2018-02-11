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İdlib ve Guta’ya körler, Zeytin Dalı batıyor!

Suriye’de çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib ve Doğu Guta’da Esed ile Rusya, yüzlerce sivili katlederken tek ses çıkarmayan Batı ve İran, Türkiye’nin PKK/PYD’ye yönelik harekatının bitirilmesini istiyor.

11 Şubat 2018 Pazar 04:02
İdlib ve Guta’ya körler, Zeytin Dalı batıyor!

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKAR  -  Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılan görüşmelerde Suriye’de çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib ve Doğu Guta’da son günlerde yüzlerce sivil katledilirken, dünya kör ve sağırları oynuyor...  Muhaliflerin yoğun olarak yaşadığı İdlib başta olmak üzere Doğu Guta ve çevresinde Rusya ve İran destekli rejim güçleri, karadan ve havadan saldırılarla yüzlerce masumu katlederek yeni bir vahşete imza atıyor.  DEAŞ’ın gerilemesi ve PKK/PYD’nin Kuzey’de Türkiye ile çatışmasını fırsat bilen rejim güçlerinin çatışmasızlık bölgesi olarak ilan edilen bölgelerdeki muhalif grupları yok etmek için kimyasal silah kullanmaktan da geri durmuyor.

TERÖRİSTLERLE ÇALIŞIYORLAR

Rusya destekli rejim güçleri Hama’nın doğu kırsalında abluka altına alınan DEAŞ güçlerine, İdlib’e geçiş için koridor açtı. İdlib’deki muhalif güçler ile DEAŞ’ı karşı karşıya getirerek, en az zayiat ile bölgeyi ele geçirme planları yapan katil Esed yönetimine ne batıdan ne de destekçisi İran ve Rusya’dan tek bir eleştiri yapılmadı.

Terör örgütlerini yok etme yalanıyla Suriye’ye giren sömürgeci zihniyet, bizzat teröristlerle işbirliği yapıp çıkarları için kullanırken, Türkiye’nin PKK/PYD’ye operasyon yapması büyük rahatsızlık yarattı.

‘SİVİLLER’ ENDİŞESİ BİR YALAN

Sivillerin korunması için çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib ve Doğu Guta’yı ele geçirmek isteyen Rusya ve İran destekli Esed güçlerinin yüzlerce sivili katletmesini görmezden gelen Amerika, Avrupa ülkeleri ve İran, Türkiye’nin güney sınırını terörden temizlemek için başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nı “Sivillerin zarar görmesinden endişe ediyoruz” yalanıyla bir an önce sonlanmasın istiyor. Türkiye ise bu ülkeleri ikiyüzlülükle suçlayıp operasyonun süreceğini açıkladı.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 04:02
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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