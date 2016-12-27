Bu haber 904 kez okundu

İdeal kilo sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için oldukça gereklidir. Yapılan araştırmalarda sadece 1 kg kilo kaybının bile, insan ömrünü 3-4 ay uzattığı görülmüştür.

İdeal kilo nasıl hesaplanır?

Kadınlarda kilo hesaplama

Boyunuzun ilk 1.5 metresi için 45 kilo, sonraki her 2.5 cm için 2.2 kilo ekleyiniz.

Örneğin boyunuz 160 cm ise, ideal kilonuz 45+8.8=53.8 kilogram olacaktır.

Erkeklerde boy hesaplama

Boyunuzun ilk 1.5 metresi için 48 kilo, sonraki her 2.5 cm için 2.7 kilo ekleyiniz.

Örneğin boyunuz 180 cm ise, ideal kilonuz 48+32.4=80.4 kilogram olacaktır.

İdeal kiloda nasıl kalınır?

- Şekerli-gazlı içecekler yerine limonata, ayran ve soğuk meyve çaylarını tüketin

- Sofradan 20 dakika önce kalkmayın

- Yemeklerinizi iyice çiğneyerek yutun

- Günlük extra 1 saat fazla uyuyun. Bu yöntem yılda 7 kilo vermeye yardımcı olmaktadır.

- Yeşil çay için

- Acı naneli sakız çiğneyin

- Yemeğe başlamadan önce mutlaka çorba tüketin. Ancak krema, un, nişasta gibi çorbalardan uzak durun

- Porsiyonlarınızı iyi ayarlayın

- Doyana kadar yiyebileceğiniz az kalorili sebzeler tüketin

- Tam tahıllı besinler tüketin

- Şarküteri ürünlerinden uzak durun

- Kısa tombul bardak yerine ince uzun bardak kullanın

- Alkolden uzak durun

- Stresten uzak durun

- Yemeğinizi evde yiyin