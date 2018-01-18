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'İddiamın arkasındayım ama ispatlayamam'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğu iddiasıyla ilgili, "İddiamın arkasındayım tabii ama bunu ispatlayamam" derken duruma devletin el koymuş olmasından dolayı mutluluğunu dile getirdi.

18 Ocak 2018 Perşembe 11:19
'İddiamın arkasındayım ama ispatlayamam'

Akşener, partisinin Altındağ ve Keçiören ilçe başkanlıklarının açılış törenlerinde, parti otobüsünden vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasının ardından gazetecilere konuşan Akşener, "Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğu iddiasıyla ilgili elinizde bir belge var mı?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Elimde belge bilgi olmuş olsa bunu zaten savcılığa sunarım. Bunu Saygı Öztürk ile kuvvetli bir duyum olarak paylaştım. İyi ki de paylaşmışım, çok mutluyum, İçişleri Bakanlığı soruşturma ve inceleme başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı."

"İddianızın arkasında mısınız?" sorusuna Akşener, "Ben iddiamın arkasındayım tabii. Ama bunu ispatlayamam. Kuvvetli bir duyum bu. Şimdi devletimiz devreye girdi, çok da memnun, mutluyum. Araştırma yapıyorlar. Sadece bilgime başvuruldu, herhangi bir sıfatla değil bu iddianın sahibi olarak" karşılığını verdi.

'BAHÇELİ GERİ DÖNDÜĞÜNDE SANDALYE BULAMAYABİLİR'

"AK Parti-MHP ittifakı AK Parti'nin Kürt oylarını düşürür mü?" sorusu üzerine Akşener, bunu bilemeyeceğini belirterek, "Ölçümler öyle gösteriyor" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 'cumhur ittifakı' önerisine değinen Akşener, şunları söyledi:

"Benim tanıdığım Sayın Erdoğan AK Parti bünyesinde bu ittifaka yol verir, yani AK Parti çatısı altında yol verir. Aynı 91'deki ittifak gibi yol verir. Rahmetli Türkeş istifa etti, Refah Partisi listelerinden aday oldu, sonra da döndü MHP'nin başına geçti. Benim tanıdığım Erdoğan bunu yapacaktır. Benim tanıdığım Bahçeli de katiyetle sandalyeyi bırakıp AK Parti bünyesinden milletvekili seçilmek istemez. Çünkü geri döndüğünde sandalye bulamayabilir. Dolayısıyla bu dediğim yapıda kendisi dışında başkalarının da milletvekili olmasını istemeyeceği için sonuç olarak burada bir sorun çıkacağını iddia ediyorum."

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 11:19
  1. Altındağ
  2. Keçiören
  3. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
  4. Tokat
  • Yunus 16Yunus 1618 dk önce
    MÜFTERİ MÜFTERİ MÜFTERİ.... Kimin Adına ADAY oldun, Kimin adına konuşuyorsun. 15 TEMMUZ dan sonra GÜNEŞ kime doğdu, Abd UŞAĞI, Fetö Aşığı
  • mustafamustafa38 dk önce
    meral de fetocu dür idda ediyorum ama isbat edemem iddamin da arkasindayim.
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz50 dk önce
    Siz bunu devamli mansete tasirsaniz mesur olacak dagullar calacak hani naciyeee turkusu varya neyapalim kismeti acilmissa
  • Güney DoğuluGüney Doğulu1 sa önce
    Senin FETÖ ağzıyla saldırman hainliğin bir belgesidir. Bu gibilerine oy vereceklere ve bunun arkasından giden dözde vekillere yazıklar olsun.
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