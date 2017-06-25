Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İddialı konuştu! Gomis'i kral yaparım

Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Belhanda, Fransa'dan tanıdığı Gomis için kısa bir açıklama yaptı.

25 Haziran 2017 Pazar 17:15
İddialı konuştu! Gomis'i kral yaparım

Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Belhanda ve Gomis'in en geç çarşamba günü İstanbul'da olması bekleniyor.

Faslı orta saha oyuncusu Belhanda ise Fransız forvet Gomis'le birlikte oynayacağı için son derece mutlu. 27 yaşındaki yıldız, yakın çevresine, "Gomis'i Fransa'dan tanıyorum. Karşılıklı çok oynadım. Harika bir forvet. Ona çok asist yapabilirim. Türkiye'de gol krallığının favorisi olur" dedi.

BELHANDA TRANSFERİ TARİHE GEÇECEK

Bruma'ya 10 milyon euro, Amrabat'a 9 milyon euro, Misimovic'e 8 milyon euro, Keita'ya 8 milyon euro, Sneijder'e 7.5 milyon euro, Elano'ya 7 milyon euro veren Galatasaray, Belhanda'ya da 8 milyon euro bonservis bedeli öderse tarihi bir rakamı kasasından çıkartacak ve kulüp tarihinin en pahalı 5 transferinden birine imza atacak.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 17:15
  1. Galatasaray
  2. Gomis
  3. Belhanda
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İddialı konuştu! Gomis'i kral yaparım
    1. İddialı konuştu! Gomis'i kral yaparım
    2. Polise WhatsApp mesajlarını okuma..
    3. ''Avrupa Türkiye'yi tehdit olarak..
    4. Zenit'ten flaş Sneijder açıklaması!
    5. Açıkladılar! Galatasaray'a 3 yıllık..
    6. İbadi'den flaş çıkış! Sonlarını..
    7. Rusya'dan mesaj: Eğer Türkler isterse...
    8. İspanya'da dev yangın! Yüzlerce kişi..
    9. Yerli otoda flaş gelişme!
    10. El Bab El Bab olalı böyle asker görmedi
    11. Podolski, Vissel Kobe formasını giydi
    12. Son 7 gün! O araçlara ceza yağacak
    13. Bursa'dan Katar'a ihracaat patlaması!
    14. O illere müjde! 3 yeni havalimanı..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest!
    16. 'Katar'daki faaliyetlerimiz herhangi..
    17. Saman yüklü kamyondan zehir fışkırdı
    18. İHH’nın Ramazan yardımları milyonlara..
    19. Merkel'in gerisinde kalınca Erdoğan'a...
    20. Dışişleri'nden flaş Katar açıklaması!
    Ayasofya'da Kur'an okunması ABD'yi rahatsız etmiş!
    Ayasofya'da Kur'an okunması ABD'yi rahatsız etmiş!
    Son dakika... Enis Berberoğlu'na bir günlük cenaze izni
    Son dakika... Enis Berberoğlu'na bir günlük cenaze izni
    'Bacım sarma yok mu, lahana çorbası yok mu?'
    'Bacım sarma yok mu, lahana çorbası yok mu?'
    Türkiye rest çekti: İzin verilmeyecek!
    Türkiye rest çekti: İzin verilmeyecek!