İddialı konuştu! Gomis'i kral yaparım

Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Belhanda ve Gomis'in en geç çarşamba günü İstanbul'da olması bekleniyor.

Faslı orta saha oyuncusu Belhanda ise Fransız forvet Gomis'le birlikte oynayacağı için son derece mutlu. 27 yaşındaki yıldız, yakın çevresine, "Gomis'i Fransa'dan tanıyorum. Karşılıklı çok oynadım. Harika bir forvet. Ona çok asist yapabilirim. Türkiye'de gol krallığının favorisi olur" dedi.

BELHANDA TRANSFERİ TARİHE GEÇECEK

Bruma'ya 10 milyon euro, Amrabat'a 9 milyon euro, Misimovic'e 8 milyon euro, Keita'ya 8 milyon euro, Sneijder'e 7.5 milyon euro, Elano'ya 7 milyon euro veren Galatasaray, Belhanda'ya da 8 milyon euro bonservis bedeli öderse tarihi bir rakamı kasasından çıkartacak ve kulüp tarihinin en pahalı 5 transferinden birine imza atacak.