İdari yargının iş yükü noterliklere havale ediliyor

İdari yargının iş yükünün azaltılması için 2018 yılı içerisinde kanun tasarısı taslağı hazırlanacak.



İdari yargıdaki iş yüküne yönelik yeni çalışmalar yapılması hükümetin 2018 yılı programına girdi.



Bu kapsamda, 2018’de İdari Yargılama Usulü Kanunu ile 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) ilgili maddelerinde düzenlemeler yapılması öngörülüyor. Bu düzenlemeler, hazırlanacak kanun tasarısı taslağıyla gündeme gelecek.



Yeni icra dairesi modeli yaygınlaştırılacak



Öte yandan, Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi” kapsamındaki yeni icra dairesi modeli de yaygınlaştırılacak. İcra İflas Kanunu’nda da çeşitli düzenlemelere gidilecek.



Hükümet programı kapsamında 2018’de noterlik sistemiyle ilgili de çalışmalar yapılacak. Bu çerçevede, yargıdaki iş yükünün azaltılması amacıyla başta çekişmesiz yargı işleri olmak üzere bazı iş ve işlemler noterliklere devredilecek.