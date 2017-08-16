İdari tatil nedir? İdari izin kimleri kapsıyor?
İdari tatil kavramı bir kez daha gündeme geldi. 10 günlük bayram tatilinin idari izin çatısı altında duyurulması, bazı vatandaşların kafasında soru işareti bıraktı. Peki idari tatil nedir, resmi tatil ile farkı ne? Hangi kurumlar idari tatil kapsamında?16 Ağustos 2017 Çarşamba 23:10
Bakanlar Kurulu’nda alınan karar gereği Kurban Bayramı 28-29 ağustos tam gün, 31 Ağustos perşembe yarım gün idari tatil oldu. Bakanlar Kurulu’nun bayram tatilini 10 gün ilan etmesi, fakat 3 günün idari tatil sayması ile birlikte soru işaretleri doğdu. Özellikle idari tatili kimlerin kapsayacağı konusunda kafalarda soru işareti oluştu.
İdari tatil sadece 657 sayılı kanuna tabii devlet memurlarını kapsamaktadır. İdari izin devlet memurlarını kapsamaktadır, özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamaz. Tüm devlet dairelerine ve 657 sayılı kanuna dahil olan devlet memurları, idari tatil kapsamında 10 gün tatil yapacaklar. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da bu kapsamda kurban bayramı tatili müjdesinden faydalanabilirler.