İdama çarptırılan ortağı için flaş gelişme… Türk devi icra takibi başlattı! 21.7 milyon dolar…

ONUR Air’in sahibi Hamit Cankut Bağana’nın, İran’da Babek Zencani ile yargılandığı davada idam cezası alan Mehdi Shams’a karşı 21.7 milyon dolarlık icraBabek Zencaninin kasasına icra takibi

takibi başlattığı ortaya çıktı. İran asıllı İngiliz vatandaşı Shams, Zencani’nin ‘kasası’ olarak görülen isimler arasında yer alıyor. Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun ise, icra takibine konu paranın Bağana’nın kişisel parası olduğunu söyleyerek “Şirket ile ilgisi yok” dedi.

Mehdi Shams ismi, İran devletini 2.8 milyar dolar dolandırmakla suçlanan Babek Zencani adına Onur Air’i satın alan Kudret Tuncel ile birlikte gündeme gelmişti. Zencani’nin İran’da tutuklanması ile birlikte ortaya çıkan ilişkiler ağında yer alan Mehdi Shams’in halen daha Onur Air de hissesi bulunuyor.

2013’TE DÜZENLENDİ

Hamit Cankut Bağana adına Mehdi Shams’a yönelik icra takibi ise 21.7 milyon dolarlık ödenmeye bir senede dayanıyor. İstanbul İcra Müdürlüğü dosyasına göre Bağana ile Shams arasındaki senedin düzenleme tarihi 9 Nisan 2013. Anılan senedin ödeme tarihi ise 9 Mayıs 2013 olarak belirlendi. Shams’ın, Bağana’dan aldığı paraya karşılık söz konusu senedi verdiği belirtiliyor.

21.7 milyon dolarlık senet ödenmeyince işleme konuldu. İcra takibine geçilmesine karşın, Shams İran’da tutuklu olduğu için muhatap bulunamadı. Dosyada yer alan bilgilere göre Shams’ın Onur Air’deki hissesine haciz konuldu. İstanbul İcra Müdürlüğü geçen 18 Ağustos’ta Bakırköy İcra Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda Shams’a ait hisse için kıymet takdiri yapılması talep edildi. İcra müdürlüğü söz konusu hisse için kıymet takdiri yaparak dosyayı yeniden İstanbul İcra Müdürlüğüne gönderdi.

TEBLİGATLAR GERİ DÖNDÜ

Hazırlanan rapora göre Mehdi Shams’ın Onur Air’deki hissesinin değeri 1 milyon 985 bin 241 TL, Onur Air’in yüzde 92.8 hissesine sahip Ten Tour TurizmBabek Zencaninin kasasına icra takibi

Endüstri A.Ş’de ise 9 milyon 456 bin 679 TL olarak hesaplandı. İcra Müdürlüğü, Mehdi Shams’ın İstanbul Beşiktaş’taki adresine gönderdiği tebligatların geri dönmesi nedeni ile geçen ay ilanen tebligat yoluna gitti.

BİZ DE BU İSİMDEN KURTULMAK İSTİYORUZ

ONUR Air Genel Müdürü Teoman Tosun, konuya ilişkin Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Mehdi Shams’a yönelik icra takibine konu para Cankut Beyin şahsi parası... Şirket ile doğrudan ilgili bir para değil. Ortakların kendi aralarındaki ilişkiden kaynaklanıyor” dedi. Tosun, Shams’in halen İran’da tutuklu olduğunu hatırlatarak, “Mehdi Shams’in halen Onur Air’de yüzde 18 hissesi bulunuyor. Biz de bu isimden bir an önce kurtulmak istiyoruz; bize de ciddi sıkıntı veriyor. 600 milyon dolar cirosu olan, bin 600 kişinin çalıştığı Onur Air’in artık bu isimle gündeme gelmemesi için çaba içindeyiz” dedi.

İRAN DAVA AÇMIŞTI

ÖTE yandan, İran Petrol Bakanlığı, Onur Air’in İran devletine ait olduğu iddiasıyla Türkiye’de dava açmıştı. İki yıl önce açılan davada İran Petrol Bakanlığı, Onur Air için ödenen paraların İran’a ait olduğu iddiasında. Bakırköy Ticaret Mahkemesi’ndeki dava ile ilgili yargılamanın sürdüğü öğrenildi.