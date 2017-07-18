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İcrayla çocuk alma dönemi bitiyor

Adalet Bakanlığı, boşanmış ebeveynlerin çocuklarını görmek için kullandıkları icra ve iflas yöntemine son veriyor.

18 Temmuz 2017 Salı 08:24
İcrayla çocuk alma dönemi bitiyor

Çocuğun bedenen ve ruhen yıpranmaması hedeflenen yeni yöntemde, çocuğunu mahkeme kararına rağmen göremeyen ebeveyn kurulacak Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvuracak. Hürriyet'te yer alan habere göre teslim planına uymayan ve sıkıntı yaratan ebeveyne kanuna aykırı bu davranışı nedeniyle 6 aya kadar hapis cezası, velayetin karşı tarafa verilmesi veya çocuğa başka vasi atanması gibi yaptırımlar da getiriliyor. Mağdur Hakları Kanun Tasarısı ile getirilen düzenleme özetle şöyle:

“Diğer eş tarafından rızayla yerine getirilmemesi halinde; diğer taraf veya vekilince çocuğun oturduğu yer Adli ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurulacak. Müdürlükçe teslim yükümlüsü, ebeveynle telefon gibi iletişim araçlarıyla irtibat kuracak. Belirlenen gün ve saatte herhangi bir işlem veya ihtara gerek kalmaksızın çocuğun bulunduğu adreste, müdürlükte veya belirlenen başka bir yerde karşı tarafa teslimi istenecek. Plana uyulmaması durumda ise zorla yerine getirme işlemleri başlatılacak. Zorla yerine getirme işlemlerini adli destek uzmanları (Daire Başkanlığı ile müdürlükler bünyesinde psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrosunda çalışan görevliler) yürütecek.”

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 08:24
  1. Hürriyet
  2. Adalet Bakanlığı
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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