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İçme suyu borusundan çıkan şey şok etti

Niğde'de su kesintisinin yaşandığı köyde çalışma yapan köylüler, köyün içme suyu hattından 13 metre uzunluğunda söğüt ağacı kökü çıkarınca şoke oldu.

18 Haziran 2017 Pazar 14:35
İçme suyu borusundan çıkan şey şok etti

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hasangazi köyünde içme suyunun kesilmesi üzerine muhtar ve köylüler, su deposunun bulunduğu bölgede çalışma yaptı. Başlatılan çalışmalarda içme suyunun borularının içinden 13 metre uzunluğunda söğüt ağacı kökü çıkarıldı.

Köy muhtarı Ahmet Kiper, "Köyümüzün suyu kesilince, kesintinin neden olduğunu anlamak için çalışma yaptık. Yaptığımız çalışmada içme suyu borularının içinden 13 metre uzunluğunda söğüt ağacı kökü çıkardık. Su kesintisine neden olan ağaç kökünün uzunluğu bizi oldukça şaşırttı" diye konuştu.

Köylüler ve muhtar su borusunun içinden çıkan ağaç kökünü omuzlarına alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 14:35
  1. Niğde su borusundan çıkan
  2. Niğde yerel haberler
  3. İçme suyu borusu tıkanması
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