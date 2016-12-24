İçkili danslı öğretmenler günü

Yine bir skandal ve yine aynı okul… Öğrencilerinin üniversite tanıtım gezilerinde alkol almasına göz yumulduğu, lise mezuniyet balosu adı altında düzenlenen etkinliklerde çocuklara alkol katkılı içecek servis edildiğine yönelik skandalları Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün raporlarına yansıyan Çorlu Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları’nda benzer vakaya okul idaresi ve öğretmenlerinin de imza attığı ortaya çıktı. Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte okul sahibi Nazmi Arıkan’ın da aralarında bulunduğu okul idaresi ve öğretmenlerin içkili bir etkinlik düzenlediği, çekilen fotoğrafları ise okulun sosyal medya hesabında paylaştıkları belirlendi.

ÇİLİNGİR SOFRASIYLA KUTLAMA

Akit’in ulaştığı bilgilere göre, ‘şaibelerin okulu’ olarak tanımlanan Çorlu Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları’nın 24 Kasım’da düzenlediği balo okul yönetimini ve öğretmenleri bir araya getirdi. Okul sahibi Nazmi Arıkan, ortakları Adnan Gürler ve Muzaffer Sözen, okul müdürü Gülçin Dündar’ın katıldığı baloda öğretmenler de tam kadro hazır bulundu. Dansların edildiği, şarkıların söylendiği ‘öğretmenler günü’ etkinliğinde içki sofraları kuruldu. Silverside Hotel’de düzenlenen baloda idareciler ve öğretmenlerin masalarına rakı ve şarap servisi yapıldı.

ÖĞRENCİLERİN OLDUĞU SAYFADA PAYLAŞTILAR

Öğrencilerine örnek olması gereken öğretmenler içkiyle donatılan masalarda çektirdikleri fotoğrafları okulun sosyal medya adresine de ekledi. Okulun, 3 bini aşkın takipçisi bulunan “Çorlu Fen Bilimleri Koleji” isimli Facebook sayfasına, söz konusu balo ile ilgili 41 fotoğrafın yüklendiği öğrenildi. Öğrenciler tarafından takip edilen ve sıklıkla öğrenci etkinliklerinin yer aldığı sayfada yayınlanan ‘içkili balo’ fotoğraflarında, alkollü içeceklerle donatılan masalar net bir şekilde görülüyor. Öğrencilere kötü örnek teşkil eden fotoğraf karelerinin şikayetlere rağmen kaldırılmayarak sayfada tutulduğu ifade ediliyor.

ÖĞRENCİLERE DE ALKOL İÇİRMİŞLERDİ

Okul yönetimi ve öğretmenlerinin içkili balolar düzenlediği Çorlu Nazmi Arıkan Okulu’nda öğrencilere de içki içirildiği belirlenmişti. Öğrenci velilerinin şikayetlerinin derlendiği Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü raporuna yansıyan iddialar arasında, söz konusu okuldaki lise talebelerinin götürüldüğü üniversite tanıtım gezisinde yaşları çocukların alkol tüketmesine göz yumulduğu belirtilmişti. Okulda dönem sonunda ‘Lise Mezuniyet Balosu’ adıyla düzenlenen etkinlikte ise alkol katkılı içeceğin okul idaresi tarafından öğrencilere dağıtıldığı kaydedilmişti. Akit’in ele geçirdiği rapor, 2 Aralık’ta “O lisede din dersi yok PKK propagandası var” başlığıyla yayınmış ve büyük yankı uyandırmıştı. Raporda, alkol skandallarının yanı sıra, okulda Sosyal Bilgiler dersine giren Şermin Bingöl isimli öğretmenin derste terör propagandası yaptığı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin okutulmadığı ancak okutulmuş gibi öğrencilere not verildiği gibi tuhaflıklara yer verilmişti.

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FARUK ARSLAN

