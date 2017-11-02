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İçki satıcılarının şeytani tezgahı… Reklam yasağını böyle deldiler

Toplumsal bir yara olan ve dinimizce de haram kılınan içki ile ilgili konulan reklâm ve tanıtım yasağının, bayi-firma ortaklığında delindiği ortaya çıktı.

02 Kasım 2017 Perşembe 10:24
İçki satıcılarının şeytani tezgahı… Reklam yasağını böyle deldiler

İçki illetini delen sinsi yönteme hemen hemen bütün tekel bayilerinde rastlanılıyor. Edinilen bilgilere göre tekel bayileri, 2013 yılında yapılan düzenleme ile içki satan firmalara getirilen reklam yasağını “Efes Pilsen”, “Tuborg”, “Malt” gibi alkol firmalarıyla ortaklaşa yok sayıyor. Artık tekel bayilerinin tabelalarında amblem ve marka isimlerine yer veremeyen alkol firmaları, logolarının basılı olduğu kasaları tekel bayilerine bırakıyor. 4250 sayılı kanunla yasaklanan tanıtıcı reklam, bayiler eliyle bu şekilde gerçekleştiriliyor.

BAYİ ÖNLERİ KASA DOLU

Kanunu delme konusunda firmalarla işbirliği yapan tekel bayiler, logolu kasaları dükkan girişine istifliyor. Dükkanlar, her yaştan vatandaşın geçtiği yoldan görülecek şekilde üzerinde alkol firması reklamı bulunan içki kasaları üst üste konularak bariz şekilde reklam yapılıyor.

 

 

KASAYA LOGO BASMAK DA YASAK

Tekel bayi girişine logolu içki kasalarının üst üste konulması suretiyle delinen 4250 sayılı kanunda, söz konusu kasalarda da firma reklamı yapılamayacağı vurgulanıyor. Kanunun 1’inci maddesinde açıkça, işyeri dışını da kapsayan şu ifadeler yer alıyor: “/.../ Buna göre; işyeri tabelası hariç, işyeri dışında yer alan alkollü içkilerin reklam ve tanıtımına yönelik taşınır/taşınmaz her türlü materyal (totem, pano, led yazı, levha, dijital yazı, yönlendirici vb.) ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.”

Alkollü içki satışı yapılan işyerlerinde yasaklara aykırı hareket edenlere ve işletme sahiplerine 5.000.-TL ile 200.000.-TL’ye kadar idari para cezası verileceği ifade ediliyor.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 10:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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