İçişlerine bağlanan 'Jandarma'nın yeni kıyafetleri
İçişleri Bakanlığı’na bağlanmasının ardından yeniden yapılanmaya giren Jandarma Genel Komutanlığı’nda yeni bir düzenleme daha yürürlüğe girdi.10 Ocak 2018 Çarşamba 10:21
Asayiş, komando ve eğitim dahil 6 temel kıyafetinde değişiklik yapılan jandarma teşkilatı yeni üniformalarıyla yılbaşından itibaren vatandaşın huzur ve güvenliği için görev yapıyor
Yeni üniformalarla birlikte jandarmanın kullandığı “kayık kep” denilen kep modeli de tarihe karıştı. Yeni üniformalarla birlikte kep yerine bere kullanılacak...