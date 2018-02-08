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İçişleri Bakanlığından Vali Orhan Çiftçi açıklaması

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama, "Bugün bazı basın yayın organlarında Kırklareli Valisi Çiftçi hakkında belirtilen ve yargıya intikal etmiş iddialar Bakanlığımıza ulaşır ulaşmaz, 15 Eylül 2017 tarihinden itibaren ivedi olarak mülkiye müfettişi görevlendirilerek gerekli araştırma soruşturma başlatılmış olup, süreç devam etmektedir" denildi.

08 Şubat 2018 Perşembe 12:39
İçişleri Bakanlığından Vali Orhan Çiftçi açıklaması

İçişleri Bakanlığını, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi hakkında, yargıya intikal etmiş iddialara ilişkin başlatılan araştırma soruşturma sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında Kırklareli Valisi Çiftçi hakkında belirtilen ve yargıya intikal etmiş iddialar Bakanlığımıza ulaşır ulaşmaz, 15 Eylül 2017 tarihinden itibaren ivedi olarak mülkiye müfettişi görevlendirilerek gerekli araştırma soruşturma başlatılmış olup, süreç devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu haberde yer alan tarafların, karşılıklı olarak birbirleri hakkında hukuk ve ceza davaları açtıkları ve bu davaların da halen devam ettiği, Bakanlığımızca yapılan soruşturma sonucuna göre gerekli idari işlemin gerçekleştirileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 12:39
  1. Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi
  2. İçişleri Bakanlığı

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