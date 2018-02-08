İçişleri Bakanlığı'ndan Kırklareli Valisi Çiftçi açıklaması

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'nin 2 yıla yakın süre birlikte olduğu Meltem Ö. isimli kadına şiddet uyguladığı, kadını 4 kişi ile birlikte Bursa’da ormanlık bir alana götürerek 2 saate yakın dövdükleri iddia edilmişti.

İçişleri Bakanlığı'ndan Kırklareli Valisi'nin sevgilisini darp ettiği iddiasıyla ilgili olarak açıklama yapıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bugün bazı basın yayın organlarında Kırklareli Valisi Orhan ÇİFTÇİ hakkında belirtilen ve yargıya intikal etmiş iddialar Bakanlığımıza ulaşır ulaşmaz, 15/09/2017 tarihinden itibaren ivedi olarak Mülkiye Müfettişi görevlendirilerek gerekli araştırma-soruşturma başlatılmış olup, süreç devam etmektedir. Söz konusu haberde yer alan tarafların, karşılıklı olarak birbirleri hakkında hukuk ve ceza davaları açtıkları ve bu davaların da halen devam ettiği, Bakanlığımızca yapılan soruşturma sonucuna göre gerekli idari işlemin gerçekleştirileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MELTEM Ö., DHA'YA KONUŞTU

Orhan Çitçi ile belediye başkanının özel kalemiyken tanıştığı belirten Meltem Ö., 1,5 yıl önce, işyerinde mağdur olduğum için, tabi ki o da mülki amiri olduğu için onun gücüne güvenerek, Denize düşen yılana sarılır hesabı, sadece manevi güç beklemiştim. Fakat kendisiyle hiçbir zaman sevgili olmadık. Sadece bir destek bekledim, aramasını bekledim, manevi güç olarak. Tanışıklığımız özel kalemden, ben belediye başkanı özel kalemiydim. Bir gün Ankaraya giderken, benden destek istemişti, istediği kişilerle görüştürmüştüm. Daha sonra görüşmelerimiz başladı, ama normal olarak görüşmelerimiz başladı, hiçbir şekilde başka yönlere çekilecek bir görüşme değildi" dedi.

YUMRUK ATIP, SAÇIMDAN TUTTULAR'

Orhan Çitçi'nin son zamanlarda değiştiğini fark ettiğini ifade eden Meltem Ö., olay gün alışveriş merkezinin önünde yaşananları şu sözlerle anlattı:

"6 Mayısta beni İzmite çağırdı, gitmedim. 8 Mayısta kendisi geldi. Alışveriş merkezinin önünde görüşmeyi kararlaştırdık. Alışveriş merkezinin önüne gittiğimde, telefonla aradım, cevap vermedi. Daha sonra bir bey açtı telefonu, Yavrum, artık Orhan yok, ben varım dedi. Ben de çok şaşırdım. Bir de şunu söylemek istiyorum, özel hayatıma çok dikkat eden bir kadınım. Akşamları asla dışarı çıkmıyorum, bir kadın olarak dik durduğum için bu röportajı veriyorum. Yavrum dedi, Artık Orhan yok ben varım dedi, ben de dedim ki Sen neden bana yavrum diyorsun, sen kimsin? dedim. Arabaya bindi, koşarak arabayı zorladım, cama vurdum, Siz bana neden yavrum diyorsunuz diye bağırdım. Camı açtı, tekrar bana tahrik edici kelimeler kullanınca bir taş attım. Taş atınca onlar 4-5 kişi gelmişler. Ben tek başına geldi sanıyordum. Uzun boylu bey, çenemin altına çok güçlü bir yumruk vurdu. Ben tabii şaşırdım, sandım ki etraftaki insanlar arabaya taş attığım için bunu bana yapıyorlar. Bayağı saçımdan tuttular, arabaya kadar götürdüler. Arabanın içinde ben tir tir titriyorum. Ben evime gitmek istediğimi söyledim."

'2 SAAT ARABADA KİLİTLİ KALDIM'

Orhan Çitçi ve yanındakilerinin kendisini ormanlık alana götürdüğünü, burada 2 saat arabada kilitli kaldığını kaydeden Meltem Ö., şu iddialarda bulundu:

"Bir tane bey beni dışarıya çıkardı, arkaya oturttu, telefonumu arka cebine koydu ve biz Balata gittik. Balat ormanlarının ilerisine doğru. 2 saat arabada kilitli kaldım, bayağı gidene kadar hırpalandım. İkimiz arkadaydık, benim arabamı da başka bir bey kullanıyordu. Daha sonra ben arabada kilitli kaldım. 'Olayı bilmiyorsunuz, size nasıl anlattı bilmiyorum' dedim. Daha sonra bana bazı tekliflerde bulunmuştu, ben o teklifleri kabul etmedim, çünkü evli bir insandı. Olayın buraya gelmesini asla istemezdim, keşke tek başına gelseydi. Benim yüzüme tokat vursaydı, bunlar yaşanmasaydı. O 5 kişi ormanda beni çok aşağıladı, hiç tanımadığım insanlar tarafından çok aşağılandım. Benim Ankarada bazı siyasi çevrem var. Ormandaki bu kişiler bu siyasi çevrenin, nasıl edindiğimi, benim namusumla ilgili ithamlarda bulundular. Beni aşağıladılar, orada çırpındım arabanın içinde, 'Beni çıkarın' diye. Sağ ayağım bir kere arabanın kapısından çıktı, kapıyı kapattılar, 'Çıkmayacaksın' diye. Daha sonra ben çıkmayı başardım, yalvardım, yeri öptüm, telefonumu verin, ben gitmek istiyorum diye."

'ARABAMA BERABER BİNDİK'

Ormana giderken ölümle tehdit edildiğini öne süren Meltem Ö., "Ne yaptılar bilmiyorum telefonumu, daha sonra ben kocaman bir taş buldum. Beni bırakmazsanız, başıma vurup öldüreceğim kendimi dedim, telefonumu istedim. Aldı telefonu, arabaya girdik beraber. Ben direksiyondayım, o da yanımda. Bir şartla veririm dedi, ayakkabılarının altını uzattı. Öpeceksin dedi. Onların elinden kurtulmak için öptüm. Çünkü çok ölüm tehdidi aldım yolda giderken. Arabayı kullanan bey dedi ki Senin evini biliyorum, apartmanına geldim, seni öldürmek için geldim, ama öldürmedim dedi. Sen Orhana ne yazdıysan, ne resim yolladıysan bütün her şeyi bize yolladı dedi. Benim resimlerimi 5 kişiye göndermiş. Ben şoke oldum, tabii normal resimler bunlar. Seni yaşatmayız dediler" diye konuştu.

'HAYATTAN NEFRET EDİYORUM'

Şu an hayattan nefret ettiğini söyleyen Meltem Ö., "Ayakkabılarının altını öptükten sonra ben ayrıldım, oradan kendi aracımla. Ama çok kötü aşağılandım, hırpalandım. Şu an arabamdan nefret ediyorum, hayattan nefret ediyorum, korkuyorum, bir alışveriş merkezine girdiğimde, karşımda yemek yiyen bir adam gördüğümde, ben yemeyi bırakıp kalkıyorum, onlardan biri sanıyorum" dedi.

Meltem Ö., olaydan sonra darp nedeniyle 1 ay iş göremez raporu aldığını belirterek, "Olayın ardından hemen şikayetçi oldum" diye konuştu.