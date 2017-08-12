Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İçişleri Bakanlığı’ndan flaş açıklama! Öldürülen teröristlerin sayısı…

İçişleri Bakanlığınca, bugün düzenlenen operasyonlarda 8  PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:55
İçişleri Bakanlığı’ndan flaş açıklama! Öldürülen teröristlerin sayısı…

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt içinde  bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadele kapsamında bugünSiirt,  Hakkari ve Bingöl'de operasyonlar düzenlendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Balkayalar Dağı'nda İHA Bayraktar ile  tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubu, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz  hale getirildi.

Siirt'te düzenlenen operasyonda 1, Bingöl'de düzenlenen operasyonda da  2 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt'in Eruh ilçesi Görendoruk köyü kırsalındaki operasyonda etkisiz  hale getirilen teröristin sözde "grup sorumlusu" olduğu belirlendi.

Operasyonda bir M-16 piyade tüfeği ve şarjörü, 86 fişek, bir Rus tipi  el bombası, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:55
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. açıklama
  3. PKK
  4. Eruh
  5. bugün
  6. Siirt
  7. Bingöl
  8. Hakkari
  9. Şemdinli
  • ahmet öztürkahmet öztürk24 dk önce
    Eğer bu afrini operasyonu yapmazsanız şehit erenin kanında boğulursunuz,başta reis ve ekibi bataklıkları kurutmak için harekete geçilmediği sürece bu terörü bitiremezsiniz,sayın soylu nerde olurlarsa olsun tepelerine bineceğiz baharda bu iş bitecek demiştin,sende reisin gazına geldin,reisin her yalanına inandığın sürece baharlar bitmez bu terörde bitmez,reisin şimdi birazcık vicdanı varsa afrinden başlar operasyona kandilde noktalar,bir daha bu milletin karşısına geçipte hans neder corc neder dinlemem demesin bir yıldır aynı yalanla bizi oyalamayı bıraksın varsa. Cesareti dalar afrinden kandilden çıkar,corc bir telefon açtı afrine operasyon yalan oldu,sayın soylu tekrar söylüyorum geçen bahar bitecek dedin bitmedi bu milletin aklıyla dalga geçmeyin,
  • HasanbaranHasanbaran33 dk önce
    Kaç yıldır trabzon ve artvin dekiler neden hala bulunamadı ?
  • TuranTuran51 dk önce
    hdp nin pkk nınAmerikanın Avrupanın teröristlere yardım ve yataklık yapan siyasî uzantısı hdp li mv Allah belanızı versintez zaman daAllahtan đilerim sizin ölümünüzde pkk dan olsun ama önce evlat acısı yaşayınkatil sürüleri
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Vatandaşlardan BİM'e açık çağrı!
  1. Vatandaşlardan BİM'e açık çağrı!
  2. Pakistan'da bombalı saldırı!
  3. İçişleri Bakanlığı’ndan flaş..
  4. Bakan Berat Albayrak sert çıktı:..
  5. Uluslararası ajanslar ‘Son dakika’..
  6. Anadolu Grubu’ndan 10 yılda 1.35..
  7. AK Parti’de temayül maratonu başladı
  8. Milletvekili Depboylu’nun annesi son..
  9. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
  10. İzmitliler Makedonya’ya gitti
  11. Doktor kazada hayatını kaybetti
  12. Biga’da kaza: 1 yaralı
  13. Sakarya’da motosiklet, tırın altında..
  14. Anadolu Üniversitesinden TÜBİTAK’a bir..
  15. Fabrika bekçisine çarpan motosiklet..
  16. Bozüyük’te binlerce alabalık telef oldu
  17. Vali Zorluoğlu İŞGEM’i ziyaret etti
  18. Nepal’de selden 18 kişi öldü
  19. El freni boşalan otomobil duvardan..
  20. Zeybekci: 2017'nin ilk çeyreğinde..
ABD şokta! OHAL ilan edildi...
ABD şokta! OHAL ilan edildi...
Rusya savaşa hazır! Tüm birlikler doğuya...
Rusya savaşa hazır! Tüm birlikler doğuya...
Eller tetikte! Tam 75 bin ABD askeri bölgede...
Eller tetikte! Tam 75 bin ABD askeri bölgede...
Orduya 3.5 milyon gönüllü başvurdu!
Orduya 3.5 milyon gönüllü başvurdu!