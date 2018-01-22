İçişleri Bakanlığından Afrin açıklaması

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca, Afrin operasyonuna ilişkin gerçek dışı ve terör propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle 24 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yapılan açıklama şöyle:

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.061 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 823 terör (PKK/KCK 170, AŞIRI SOL 11, DEAŞ 27, FETÖ/PDY 615,), 3.780 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 71 Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4.674 KİŞİ gözaltına alınmıştır.

* Ayrıca Afrin operasyonuna yönelik olarak sosyal medyadan terör propagandası yapan 24 şahıs gözaltına alınmıştır.

GRİ LİSTEDE

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda, son bir haftada yurt içinde terörden arananlar listesinin gri kategorisinde aranan Welat-Can (K) Remzi Büyük isimli terörist ile birlikte toplam 12 terörist (8 sağ, 4 teslim) etkisiz hale getirilmiştir.

AFRİN AÇIKLAMASI: 24 GÖZALTI

Ayrıca Afrin operasyonuna yönelik olarak sosyal medyadan terör propagandası yapan 24 şahıs gözaltına alınmıştır.

DİYARBAKIR'DA 17 KİŞİ

Diyarbakır’da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlattığı “Zeytin Dalı Harekatı” ile ilgili sosyal medya sayfalarında terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 17 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK’nın Suriye’nin Afrin bölgesine başlattığı “Zeytin Dalı Harekatı”na ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden provokatif eylem çağrıları yapanlara yönelik soruşturma başlattı. Bu çerçevede, harekata ilişkin toplumu yanıltıcı, gerçeğe aykırı haber ve paylaşımlarda bulunan ve terör örgütü propagandası yapan 17 kişi belirlendi. Şahıslar, gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğüne getirildi.