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İçişleri Bakanlığı duyurdu: O valiye soruşturma

İçişleri Bakanlığı, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi hakkında iddialarla ilgili araştırma ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

08 Şubat 2018 Perşembe 12:17
İçişleri Bakanlığı duyurdu: O valiye soruşturma

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi hakkında belirtilen ve yargıya intikal etmiş iddialar Bakanlığımıza ulaşır ulaşmaz 15/09/2017 tarihinden itibaren ivedi olarak mülkiye müfettişi görevlendirilerek gerekli araştırma-soruşturma başlatılmış olup, süreç devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, "Söz konusu haberde yer alan tarafların karşılıklı olarak birbirleri hakkında hukuk ve ceza davaları açtıkları ve bu davaların da halen devam ettiği, Bakanlığımızca yapılan soruşturma sonucuna göre gerekli idari işlemin gerçekleştirileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 12:17
  1. Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi
  2. Kırklareli

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