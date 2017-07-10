Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İçişleri Bakanlığı DAEŞ ile mücadelenin kitabını yazdı

İçişleri Bakanlığınca, terör örgütü DAEŞ'e yönelik verilen mücadele ile ilgili bilgilerin aktarıldığı "Türkiye'nin DAEŞ ile Mücadelesi" kitabı hazırlandı. Kitapta Türkiye'nin terör örgütü DAEŞ'e karşı çok boyutlu bir mücadele stratejisi yürüttüğü ifade edildi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:23
İçişleri Bakanlığı DAEŞ ile mücadelenin kitabını yazdı

"Türkiye'nin DAEŞ ile Mücadelesi" adı ile İngilizce ve Türkçe hazırlanan kitapta, terör örgütü DAEŞ'in ortaya çıkışı, sapkın din anlayışı, örgütün propaganda ve eylem yöntemleri, Türkiye'deki saldırıları, örgüt ile yapılan mücadele gibi başlıklar yer aldı.

Diriliş Postası'ndan alınan habere göre, Türkiye'nin terör örgütü DAEŞ'e karşı çok boyutlu bir mücadele stratejisi yürüttüğü belirtilen kitabın giriş bölümünde, terör örgütüne yönelik operasyonların yanı sıra yabancı terörist savaşçılara karşı etkin mücadele edildiği, örgüte karşı oluşturulan uluslararası koalisyona güçlü destek sağlandığı ve terörizmin finansmanının önlemesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Düzenlediği kanlı eylemlerin yanı sıra Irak ve Suriye'de ele geçirdiği topraklarla adını duyuran terör örgütünün ortaya çıkışına ilişkin bilgilerin paylaşıldığı kitapta, örgüt yöneticilerinin isimleri de yer aldı.

DAEŞ'in Türkiye'de düzenlediği saldırılarda 304 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'nin 30 Eylül 2013'te DAEŞ'i terör örgütü olarak tanıdığının vurgulandığı kitapta, örgütün eylem biçimleri ile propaganda yöntemlerine ilişkin bilgiler yer aldı.

Terör örgütünün kadın esirleri erkek militanlarına ganimet olarak paylaştırdığı, pazarlarda birer mal gibi alıp sattığı ve fuhuş için kullandığı ifade edilen kitapta, DAEŞ'in Türkiye'de gerçekleştirdiği 10 canlı bomba, bir bombalı, 3 silahlı terör saldırısı sonucu 10'u polis ve biri asker olmak üzere 304 kişinin vefat ettiği, 62'si polis ve 7'si asker olmak üzere bin 338 kişinin yaralandığı belirtildi.

9 bin 350 terörist gözaltına alındı

Örgütün hudut hattının yanı sıra gazetecilere yönelik saldırılarının da sıralandığı kitapta, örgüte karşı Türkiye tarafından yapılan mücadele başlıklar halinde anlatıldı.

Buna göre, DAEŞ ile mücadele kapsamında 12 dernek kapatıldı, 2 bin 564 sosyal medya hesabına yönelik işlem yapıldı, 9 bin 350 yabancı terörist gözaltına alındı, bin 337'si yabancı uyruklu 3 bin 69 kişi tutuklandı. Risk analiz birimlerince 17 bin 500 yabancı şüpheli kontrol edilirken, bunlardan 4 bin 550'si sınır dışı edildi.

Çatışma bölgelerine gitmeye çalışan 99 ülkeden 4 bin 957 kişiye yönelik sınır dışı kararı uygulanırken, 146 ülkeden 53 bin 781 kişiye giriş yasağı konuldu. Bunların yanı sıra aralarında canlı bomba saldırısının da olduğu 22 eylem engellendi.

Fırat Kalkanı Harekatı

Sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ'ın ülkeye yönelik terör saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri ile bölgede huzur ve güven içinde yaşamlarını sağlamak için Fırat Kalkanı Harekatı düzenlendi. 216 gün süren harekatın sonunda Cerablus, Rai, Dabık, Kabasin, El Bab, DAEŞ terör örgütünden arındırıldı, 2 bin 647’si ölü olmak üzere 3 bin 60 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatta 71 asker şehit oldu.

"DAEŞ'le mücadele sürüyor"

Sonuç bölümünde ise terör örgütü DAEŞ'in Türkiye'ye karşı oluşturduğu tehdit potansiyelinin devam ettiği belirtilen kitapta, şunlar kaydedildi:

"DAEŞ'e karşı savaşmak amacıyla oluşturulan uluslararası koalisyonun önemli bir parçası olması, Suriye'de DAEŞ terör örgütüne karşı doğrudan müdahalede bulunması, Türkiye'nin Musul'un Başika ilçesinde kurulan eğitim kampında asker bulundurması ve DAEŞ'e karşı yerel güçleri eğitmesi, ülke içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar ve sınır hattı boyunca alınan güvenlik önlemleri sayesinde örgüte eleman aktarımının önemli ölçüde engellenmesi nedenleriyle DAEŞ terör örgütünün Türkiye'ye karşı oluşturduğu tehdit potansiyeli devam etmektedir. Suriye ve Irak'taki otorite boşluğundan faydalanarak birçok bölgeyi ele geçiren DAEŞ terör örgütüne karşı yürütülen mücadele neticesinde örgüt kayda değer bir kayıp yaşamıştır. Hiç şüphesiz Türkiye gerek uluslararası koalisyona sunduğu destek, gerekse doğrudan müdahale yoluyla bu konuda önemli bir rol oynamış, kalıcı bir çözümün tesis edilmesi maksadıyla Cenevre ve Astana gibi uluslararası girişimlere öncülük etmiştir ve bu çabalarını sürdürmektedir. Ancak DAEŞ terör örgütü kesin bir yenilgiye uğratılamamış, kendisine karşı mücadelede aktif rol alan ülkelere karşı terör saldırılarını sıklaştırmıştır."

Terör örgütü DAEŞ'in bu yıl Türkiye, İngiltere, Rusya ve İran'da sivillere yönelik terör saldırıları gerçekleştirdiği belirtilen kitapta, "Terör örgütünün bünyesinde yabancı teröristlerin önemli bir yeri olması ve dünyanın çeşitli bölgelerinde DAEŞ'e bağlılığını ilan eden oluşumların ortaya çıkması ile örgütün 'yalnız kurt' eylemi yapabilecek eleman kaynağına sahip olması dikkate alındığında, DAEŞ'in küresel tehdit olma konumunu koruduğu görülecektir" değerlendirmesi yapıldı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:23
  1. İngiltere
  2. Türkiye
  3. Suriye
  4. İçişleri Bakanlığı
  5. İran
  6. Rusya
  7. Astana
  • esra kayaesra kaya32 dk önce
    Allah allah. Çok şaşırtıcı. 13 yaş üzerinde bodrumda kız yok hepsi kadın diye biliyordum ben oysa ki. Bugünde yeni bir şey öğrendik çok şükür
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ayağınıza limon sürerseniz...
  1. Ayağınıza limon sürerseniz...
  2. '10 Başlıkta Terör Haberleri Nasıl..
  3. Aliyev: Türkiye güçlendikçe...
  4. Plastik şişeden bakın ne yaptı!
  5. Kağıttan bıçak üretti!
  6. Yemekten önce bir kaşık sirke..
  7. Azeri enerji devi Türkiye'ye 12 milyar..
  8. Niğde BelediyesporBeyaz Grupta..
  9. Başsavcı Ergül Yılmaz’dan Başkan..
  10. Barış Şehri Gaziantep’te festival sona..
  11. Zabıta denetimleri artırıyor
  12. Genç’te depremzedeler evlerine kavuştu
  13. Gençlerbirliği’nde 2 transfer birden
  14. Boks’ün Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek..
  15. Tarihi Kırkpınar’da 656. randevu..
  16. Kurban Bayramı için ulaşıma yüzde 50..
  17. Yaz sıcaklarında sıvı tüketimine dikkat!
  18. Gazeteciler Aslantepe Höyüğünü Gezdi
  19. Kafa kafaya çarpıştılar: 3 yaralı
  20. Telefon hırsızı turistler yakalandı
Tam 500 kilo! Onun yüzünden 10 bin kişi evsiz kaldı
Tam 500 kilo! Onun yüzünden 10 bin kişi evsiz kaldı
Alman gazeteciden Erdoğan'a: Yine gel reis!
Alman gazeteciden Erdoğan'a: Yine gel reis!
Kılıçdaroğlu cezaevinde! Az önce giriş yaptı...
Kılıçdaroğlu cezaevinde! Az önce giriş yaptı...
Bozdağ raportör Kati Piri’yi kovmuş
Bozdağ raportör Kati Piri’yi kovmuş