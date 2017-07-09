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İçişleri Bakanlığı açıkladı! PKK'ya ağır darbe

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari'de 2, Ağrı'da 4 ve Şırnak'ta 5'i teslim olan toplamda 11 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.

09 Temmuz 2017 Pazar 14:36
İçişleri Bakanlığı açıkladı! PKK'ya ağır darbe

İçişleri Bakanlığı'nca, bölücü terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen son operasyonlarda; Hakkari'de 2, Ağrı'da 4 ve Şırnak'ta 5'i teslim olan toplamda 11 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 3 gün içerisinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 269 kişi gözaltına alındı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dağlıca yolu üzerinde bulunan Selahattin Eyyubi Havalimanı girişindeki polis noktasına eylem girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarından 2'si kobra aracıyla takip edilerek, etkisiz hale getirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'nca, Tendürek Dağı'nın batı bölgesinde 4 terörist tespit edilerek, düzenlenen operasyonda F-16 savaş uçakları tarafından açılan ateşle teröristler etkisiz hale getirildi. Şırnak'ta ise PKK/KCK terör örgütünden kaçtıklarını beyan eden 1'i yaşı küçük olmak üzere 5 bölücü terör örgütü mensubu, Silopi Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

BAYKAN KAYMAKAMI'NA YÖNELİK SALDIRIYLA İLGİLİ 46 KİŞİ YAKALANDI

Son 3 gün içerisinde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda; 7 Temmuz Cuma günü 205 kişi, 8 Temmuz Cumartesi günü 38 kişi, 9 Temmuz Pazar günü ise 26 kişi olmak üzere toplam 269 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltılar kapsamında, 7 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonlarda; Siirt'in Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'e yönelik gerçekleştirilen EYP'li saldırıyla ilgili 46 kişi yakalandı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren örgüt mensuplarıyla iltisaklı ve 'milis işbirlikçi' faaliyetlerde bulundukları değerlendirilen 45'i il merkezinde, 11'i ilçelerde olmak üzere toplam 56 kişiye yönelik yapılan planlı ve eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında HDP Merkez-İlçe Başkanı Şükrü Timurtaş ve Siirt Belediyesi eski Eş Başkan Yardımcısı Musa Kurhan'ın da aralarında bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.

Van'ın merkezinde ve ilçelerinde, AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'ye yönelik olarak gerçekleştirilen saldırıyla ilgili ise 54 kişi yakalandı. Öte yandan 8 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında ise AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın öldürülmesiyle ilgili 23 kişi yakalandı. DHA

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 14:36
  1. içişleri bakanlığı
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