İçişleri Bakanlığı 81 ilin valisine bayram genelgesi gönderdi

Genelgede, “Tuzak Radar” algısına neden olacak yöntemler ile radar araçları gizlenerek denetim yapılmamasına vurgu yapılarak, “Radarla hız denetimleri, hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı yerlerde yapılacak. Ayrıca, sadece ön koltukta değil, arka koltukta oturanların da emniyet kemeri kullanımı denetlenecek, bu konuda bilgilendirmeler yapılacak. Genelgede, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla, Ramazan bayramı süresince, seferberlik anlayışı ile, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanmasına vurgu yapıldı.



24 SAAT DENETİM



Bayram trafiğine yönelik alınacak tedbiler ise şöyle sıralandı:



-Trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev verilmeyecek, ihtiyaç duyulması halinde, görevli diğer personelden destek alınacak. Bayram tatili süresince Genel hizmet birimleri ile trafik personelinden karma denetim ekipleri oluşturulacak. Ayrıca, yine ihtiyaç duyulması halinde Polis Bölge Trafik Ekipleri ile Jandarma Trafik Timlerince karma ekipler oluşturularak denetimler yapılacak.



-Denetim bölgelerinde; ekip ve personel görünülürlüğü açısından, reflektif yelekler giyilecek, hava durumuna göre dominit lambalar ile el fenerleri kullanılacak ve güzergâhta araçların tepe lambaları açık olacak.



-Sürücülerle yüz yüze temas etmek amacıyla, kural ihlali yapılıp yapılmadığına bakılmadan araçlar durdurularak, saygı ve nezaket kuralları içerisinde hız yapmamaları, ön ve arka emniyet kemeri takmaları, araç kullanırken cep telefonuyla görüşme yapmamaları, şerit kullanma kurallarına riayet etmeleri ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları gibi konularda bilgilendirme yapılacak.



KORSAN YOLCUYA İZİN YOK



- Yoğunluk durumuna göre terminal ve ara istasyonlarda takviye personel görevlendirilecek, terminal ve izin verilen yerler dışında(Korsan yolcu taşımacılığının önüne geçilmesi amacıyla), şehirlerarası otobüslerin kalkışlarına izin verilmeyecek.



- Otobüslerde emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilecek, yolcular “otobüslerin karıştığı trafik kazalarında araçların devrilmesi ve araçtan dışarı savrulmalarının önlenmesi amacıyla emniyet kemeri kullanmaları”, şoförler ise “taşıt kullanırken telefonla konuşmamaları” konularında uyarılacak. Araçlarda, sadece ön koltuklar için değil, arka koltukları kullananlar için de emniyet kemeri denetimleri ve bilgilendirmeler yapılacak.



-Hizmet gerekleri dikkate alınarak, helikopterler ile Drone ve İHA türü hava taşıtlarından, trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda bayram süresince yararlanılacak ve Polis-Jandarma Trafik Birimleri Karma Ekipleriyle yoğun denetimler gerçekleştirilecek.



-Son on yılda bayram tatillerinde, kazaların yoğun olarak meydana geldiği 20 güzergâhta önlemler arttırılacak, bu güzergahlarda, 10-20 km’de bir resmi ekip görevlendirilecek.



-Trafiğin yoğun olduğu ve kazaların sıklıkla meydana geldiği 04.00-08.00 ve 16.0020.00 saatleri arasında trafik denetimleri sıklaştırılacak.



-Hava koşulları takip edilerek, riskli hava koşulları olan gün, saat ve kesimlerde, riske yönelik tedbirler geliştirilecek.



-Şehirlerarası karayolları üzerindeki İlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirlikleri ekipleri, ilçe giriş-çıkışları ile trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda düzenleme ve denetleme görevlerini görünür şekilde ve kazaların olmasını önlemek amacına yönelik olarak gerçekleştirecek.



-Radarla hız denetimleri, hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı yerlerde yapılacak, “TUZAK RADAR” algısına neden olacak yöntemler ile radar araçları gizlenerek denetim yapılmayacak.



UYKUSUZ SÜRÜCÜLER DİNLENMEYE ALINACAK



-Uykusuzluk ve yorgunluk belirtileri görülen sürücülerin, denetim noktalarında ve araç dışında dinlenmeleri sağlanacak, yolculara da bu konuda bilgi verilecek.



-Bayram süresince “Özel Yük Taşıma İzin Belgesi” ve “Özel İzin Belgesi” kapsamındaki araçların trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecek.



-Şehir içi ve şehirlerarası otobüslerde sivil kıyafetli personel görevlendirilmesine devam edilecek.



-Yerleşim yerlerinde kazaların yoğun olduğu bölgelerde, uygunsuz parklanmalara izin verilmeyecek, yaya kaldırımları, yaya geçitleri, kavşak sistemleri, engelli vatandaşlar için tasarlanan engelli rampaları üzerine ve önüne park etmiş araçlar cezalar uygulandıktan sonra derhal kaldırılacak.







