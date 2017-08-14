İçişleri Bakanlığı açıkladı! 43 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son 1 hafta içerisinde 28'i ölü, 14'ü teslim, 1'i sağ olmak üzere toplam 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yapılan operasyonlarda 676'sı terör suçları, 152'si siber suçlar, 2 bin 511'i uyuşturucu ve kaçakçılık olmak üzere 2 bin 991 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.