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İçişleri Bakanlığı açıkladı! 43 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı bir haftada düzenlenen operasyonlarda 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:14
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 43 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son 1 hafta içerisinde 28'i ölü, 14'ü teslim, 1'i sağ olmak üzere toplam 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yapılan operasyonlarda 676'sı terör suçları, 152'si siber suçlar, 2 bin 511'i uyuşturucu ve kaçakçılık olmak üzere 2 bin 991 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:14
  1. içişleri bakanlığı
  2. terörist
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